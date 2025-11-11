У рф визнали, що кінопропаганда не діє на дітей – ЦПД
Київ • УНН
російські чиновники визнали, що кремлівська пропаганда у фільмах не має потрібного результату, щоб мотивувати молодь.
Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляє, що російські чиновники визнають провал кінопропаганди серед молоді. У держдумі рф визнали, що "сво" фільми серед підлітків не користуються попитом, а навіть представники Мінкульту не змогли назвати три "найкращі" стрічки про війну. Про це пише УНН з посиланням на ЦПД.
Деталі
Дискусія відбулася під час круглого столу на тему "деструктивної поведінки підлітків".
Замість реальної роботи з молоддю чиновники знову зводять усе до пропаганди
У кремлі продовжують інвестувати в кінопроєкти, що прославляють війну, але розвитком критичного мислення у дітей та молоді ніхто не займається: головне завдання – виховати слухняне покоління, яке беззаперечно виконуватиме накази режиму.
