В РФ признали, что кинопропаганда не действует на детей – ЦПД
Киев • УНН
Российские чиновники признали, что кремлевская пропаганда в фильмах не дает нужного результата, чтобы мотивировать молодежь.
Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщает, что российские чиновники признают провал кинопропаганды среди молодежи. В госдуме рф признали, что "сво" фильмы среди подростков не пользуются спросом, а даже представители Минкульта не смогли назвать три "лучших" ленты о войне. Об этом пишет УНН со ссылкой на ЦПД.
Подробности
Дискуссия состоялась во время круглого стола на тему "деструктивного поведения подростков".
ч. В россии дети от 14 лет под угрозой пожизненного заключения за диверсии
Вместо реальной работы с молодежью чиновники снова сводят все к пропаганде
– отмечают эксперты.
В кремле продолжают инвестировать в кинопроекты, прославляющие войну, но развитием критического мышления у детей и молодежи никто не занимается: главная задача – воспитать послушное поколение, которое беспрекословно будет выполнять приказы режима.
ч. "роскомнадзор" получит почти неограниченные полномочия над интернетом в рф – ЦПД