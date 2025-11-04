росія прагне долучитись до світової "гонки" в сфері видобутку рідкісноземельних металів. президент рф путін закликав підготовити довгостроковий розвиток видобутку "рідкісних та рідкоземельних металів", передає УНН із посиланням на Рolitico.

Деталі

Уряду рф доручено затвердити "дорожню карту" довгострокового розвитку видобутку та виробництва рідкіснземельних металів, - відповідне доручення дав президент рф володимир путін за підсумками Східного економічного форуму.

У повідомленні, яке цитують росЗМІ, викладено наступне:

З урахуванням раніше даних доручень затвердити план заходів ("дорожню карту") щодо довгострокового розвитку видобутку та виробництва рідкісних та рідкісноземельних металів... Термін — 1 грудня 2025 року - передає кремль.

В рф покладають надію на розвиток галузі з освоєння рідкісноземельних металів, і як неодноразово заявляли різні чиновники країни-агресора, метою є зменшення залежності від Китаю та США.

Довідка

На світовому ринку рідкісноземельних металів наразі домінує Китай, який виробляє близько двох третин світових поставок. ЄС отримує від КНР майже половину свого імпорту рідкісноземельних металів. Водночас у Європі прагнуть диверсифікувати свої джерела, видобутку та переробки рідкісноземельних елементів. Але також відомо, що це є складним та дорогим процесом. Відповідно Європейський блок поки є більш залежним від Пекіна у контексті особливо цінних природних копалин.

Нагадаємо

Китай запроваджує нові обмеження на експорт рідкісноземельних металів.

У Естонії відкрився перший у Європі завод з виробництва магнітів з рідкоземельних металів, що належить Neo Performance Materials. Підприємство здатне щорічно виробляти магніти для 1 мільйона електромобілів та 1000 вітрогенераторів, зменшуючи залежність від Китаю.