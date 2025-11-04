В РФ решили добывать больше редкоземельных металлов, в попытке уменьшить свою зависимость от КНР

ukenru
Эксклюзив
14:17 • 1240 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
13:39 • 5426 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
12:32 • 8146 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
11:55 • 10984 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
11:12 • 12007 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
4 ноября, 07:40 • 19470 просмотра
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 40625 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
4 ноября, 06:34 • 23912 просмотра
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 80985 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
3 ноября, 15:27 • 46236 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Германия призывает полностью прекратить импорт стали из России4 ноября, 04:42 • 17236 просмотра
Нефть подешевела на фоне опасений по поводу избытка предложения после планов ОПЕК+ по добыче4 ноября, 06:25 • 6474 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 33615 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 26628 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка12:13 • 10619 просмотра
публикации
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
14:17 • 1234 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto13:50 • 2564 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
13:39 • 5412 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 40623 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 33644 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Эди Рама
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Польша
Норвегия
Реклама
УНН Lite
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка12:13 • 10643 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 26650 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 27316 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 31542 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 41111 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Фокс Ньюс

В РФ решили добывать больше редкоземельных металлов, в попытке уменьшить свою зависимость от КНР

Киев • УНН

 • 250 просмотра

В РФ правительство призвало подготовить долгосрочное развитие в сфере "редких и редкоземельных металлов". По поручению Путина, ответственные министры должны до 1 декабря 2025 года утвердить "дорожную карту".

В РФ решили добывать больше редкоземельных металлов, в попытке уменьшить свою зависимость от КНР

россия стремится присоединиться к мировой "гонке" в сфере добычи редкоземельных металлов. президент рф путин призвал подготовить долгосрочное развитие добычи "редких и редкоземельных металлов", передает УНН со ссылкой на Рolitico.

Детали

Правительству рф поручено утвердить "дорожную карту" долгосрочного развития добычи и производства редкоземельных металлов, - соответствующее поручение дал президент рф владимир путин по итогам Восточного экономического форума.

В сообщении, которое цитируют росСМИ, изложено следующее:

С учетом ранее данных поручений утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по долгосрочному развитию добычи и производства редких и редкоземельных металлов... Срок — 1 декабря 2025 года

- передает кремль.

В рф возлагают надежду на развитие отрасли по освоению редкоземельных металлов, и как неоднократно заявляли различные чиновники страны-агрессора, целью является уменьшение зависимости от Китая и США.

Справка

На мировом рынке редкоземельных металлов сейчас доминирует Китай, который производит около двух третей мировых поставок. ЕС получает от КНР почти половину своего импорта редкоземельных металлов. В то же время в Европе стремятся диверсифицировать свои источники, добычи и переработки редкоземельных элементов. Но также известно, что это является сложным и дорогим процессом. Соответственно Европейский блок пока более зависим от Пекина в контексте особо ценных природных ископаемых. 

Напомним

Китай вводит новые ограничения на экспорт редкоземельных металлов.

В Эстонии открылся первый в Европе завод по производству магнитов из редкоземельных металлов, принадлежащий Neo Performance Materials. Предприятие способно ежегодно производить магниты для 1 миллиона электромобилей и 1000 ветрогенераторов, уменьшая зависимость от Китая.

Игорь Тележников

ЭкономикаНовости Мира
Техника
Энергетика
Владимир Путин
Европейский Союз
Китай