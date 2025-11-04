россия стремится присоединиться к мировой "гонке" в сфере добычи редкоземельных металлов. президент рф путин призвал подготовить долгосрочное развитие добычи "редких и редкоземельных металлов", передает УНН со ссылкой на Рolitico.

Детали

Правительству рф поручено утвердить "дорожную карту" долгосрочного развития добычи и производства редкоземельных металлов, - соответствующее поручение дал президент рф владимир путин по итогам Восточного экономического форума.

В сообщении, которое цитируют росСМИ, изложено следующее:

С учетом ранее данных поручений утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по долгосрочному развитию добычи и производства редких и редкоземельных металлов... Срок — 1 декабря 2025 года - передает кремль.

В рф возлагают надежду на развитие отрасли по освоению редкоземельных металлов, и как неоднократно заявляли различные чиновники страны-агрессора, целью является уменьшение зависимости от Китая и США.

Справка

На мировом рынке редкоземельных металлов сейчас доминирует Китай, который производит около двух третей мировых поставок. ЕС получает от КНР почти половину своего импорта редкоземельных металлов. В то же время в Европе стремятся диверсифицировать свои источники, добычи и переработки редкоземельных элементов. Но также известно, что это является сложным и дорогим процессом. Соответственно Европейский блок пока более зависим от Пекина в контексте особо ценных природных ископаемых.

Напомним

Китай вводит новые ограничения на экспорт редкоземельных металлов.

В Эстонии открылся первый в Европе завод по производству магнитов из редкоземельных металлов, принадлежащий Neo Performance Materials. Предприятие способно ежегодно производить магниты для 1 миллиона электромобилей и 1000 ветрогенераторов, уменьшая зависимость от Китая.