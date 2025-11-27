У Покровську за тиждень проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км - Сирський
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що за останній тиждень у Покровську проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км. росіяни залучили оперативний резерв через значні втрати та тиск з боку українських сил.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив робочу поїздку на Покровський напрямок та заявив, що за останній тиждень у межах самого міста ЗСУ "зачистили" від противника близько 11,5 кв. км території. Про це він повідомив у Facebook, пише УНН.
Деталі
За словами генерала, оборона Покровська, Мирнограда та прилеглих територій здійснюється комплексно. Сили оборони блокують спроби ворога інфільтруватися малими групами та проводять активні контрдії для відновлення втрачених рубежів.
Протягом останнього тижня безпосередньо в місті Покровськ проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км
Головнокомандувач наголосив, що росіяни через значні втрати і тиск з боку українських сил вимушено залучили на Покровсько-Мирноградській ділянці оперативний резерв.
Окупанти змінюють напрямки атак і вдаються до воєнних злочинів.
"Використовують підступну тактику інфільтрації, зокрема маскуючись під цивільне населення або прикриваючись ним", — зауважив генерал.
Під час наради з командирами обговорили посилення підрозділів, забезпечення просування штурмових груп, утримання логістики та евакуацію поранених.
"Маємо не лише тримати позиції, а й зберігати життя і здоров’я наших захисників і захисниць", — підкреслив Олександр Сирський.
У центральній частині Покровська тривають бої, за добу штурмові підрозділи знищили понад 20 окупантів - 7 корпус ДШВ27.11.25, 16:01 • 1422 перегляди