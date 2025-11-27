$42.300.10
Ексклюзив
15:25 • 864 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
14:27 • 10152 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21 • 9000 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12 • 12750 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37 • 11067 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
12:53 • 10866 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37 • 15175 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
11:46 • 11107 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04 • 11099 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
27 листопада, 08:20 • 13686 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo15:30 • 438 перегляди
У Покровську за тиждень проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км - Сирський

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що за останній тиждень у Покровську проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км. росіяни залучили оперативний резерв через значні втрати та тиск з боку українських сил.

У Покровську за тиждень проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив робочу поїздку на Покровський напрямок та заявив, що за останній тиждень у межах самого міста ЗСУ "зачистили" від противника близько 11,5 кв. км території. Про це він повідомив у Facebook, пише УНН.

Деталі

За словами генерала, оборона Покровська, Мирнограда та прилеглих територій здійснюється комплексно. Сили оборони блокують спроби ворога інфільтруватися малими групами та проводять активні контрдії для відновлення втрачених рубежів.

Протягом останнього тижня безпосередньо в місті Покровськ проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км

- заявив Олександр Сирський.

Головнокомандувач наголосив, що росіяни через значні втрати і тиск з боку українських сил вимушено залучили на Покровсько-Мирноградській ділянці оперативний резерв.

Окупанти змінюють напрямки атак і вдаються до воєнних злочинів.

"Використовують підступну тактику інфільтрації, зокрема маскуючись під цивільне населення або прикриваючись ним", — зауважив генерал.

Під час наради з командирами обговорили посилення підрозділів, забезпечення просування штурмових груп, утримання логістики та евакуацію поранених.

"Маємо не лише тримати позиції, а й зберігати життя і здоров’я наших захисників і захисниць", — підкреслив Олександр Сирський.

У центральній частині Покровська тривають бої, за добу штурмові підрозділи знищили понад 20 окупантів - 7 корпус ДШВ27.11.25, 16:01

Ольга Розгон

Війна в Україні
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Мирноград
Олександр Сирський