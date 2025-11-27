В Покровске за неделю проведен поиск и уничтожение противника на территории около 11,5 кв. км - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что за последнюю неделю в Покровске проведен поиск и уничтожение противника на территории около 11,5 кв. км. россияне задействовали оперативный резерв из-за значительных потерь и давления со стороны украинских сил.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил рабочую поездку на Покровское направление и заявил, что за последнюю неделю в пределах самого города ВСУ "зачистили" от противника около 11,5 кв. км территории. Об этом он сообщил в Facebook, пишет УНН.
Подробности
По словам генерала, оборона Покровска, Мирнограда и прилегающих территорий осуществляется комплексно. Силы обороны блокируют попытки врага инфильтрироваться малыми группами и проводят активные контрдействия для восстановления утраченных рубежей.
В течение последней недели непосредственно в городе Покровск проведен поиск и уничтожение противника на территории около 11,5 кв. км
Главнокомандующий подчеркнул, что россияне из-за значительных потерь и давления со стороны украинских сил вынужденно задействовали на Покровско-Мирноградском участке оперативный резерв.
Оккупанты меняют направления атак и прибегают к военным преступлениям.
"Используют коварную тактику инфильтрации, в частности маскируясь под гражданское население или прикрываясь им", — отметил генерал.
Во время совещания с командирами обсудили усиление подразделений, обеспечение продвижения штурмовых групп, удержание логистики и эвакуацию раненых.
"Мы должны не только держать позиции, но и сохранять жизнь и здоровье наших защитников и защитниц", — подчеркнул Александр Сырский.
