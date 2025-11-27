В Покровске за неделю проведен поиск и уничтожение противника на территории около 11,5 кв. км - Сырский

$42.300.10
Эксклюзив
15:25 • 1058 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
14:27 • 10293 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
14:21 • 9154 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
14:12 • 12882 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
13:37 • 11157 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
12:53 • 10910 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
12:37 • 15217 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
11:46 • 11118 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
11:04 • 11105 просмотра
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
27 ноября, 08:20 • 13697 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 20495 просмотра
Босния и Герцеговина не разрешила самолету главы МИД Венгрии приземлиться: стала известна причина27 ноября, 06:53 • 9696 просмотра
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития и умер27 ноября, 07:34 • 10940 просмотра
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto27 ноября, 09:33 • 20197 просмотра
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto11:52 • 16809 просмотра
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo15:30 • 622 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto13:38 • 8516 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 20589 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 45068 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 78828 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 94675 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 94294 просмотра
В Покровске за неделю проведен поиск и уничтожение противника на территории около 11,5 кв. км - Сырский

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что за последнюю неделю в Покровске проведен поиск и уничтожение противника на территории около 11,5 кв. км. россияне задействовали оперативный резерв из-за значительных потерь и давления со стороны украинских сил.

В Покровске за неделю проведен поиск и уничтожение противника на территории около 11,5 кв. км - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил рабочую поездку на Покровское направление и заявил, что за последнюю неделю в пределах самого города ВСУ "зачистили" от противника около 11,5 кв. км территории. Об этом он сообщил в Facebook, пишет УНН.

Подробности

По словам генерала, оборона Покровска, Мирнограда и прилегающих территорий осуществляется комплексно. Силы обороны блокируют попытки врага инфильтрироваться малыми группами и проводят активные контрдействия для восстановления утраченных рубежей.

В течение последней недели непосредственно в городе Покровск проведен поиск и уничтожение противника на территории около 11,5 кв. км

- заявил Александр Сырский.

Главнокомандующий подчеркнул, что россияне из-за значительных потерь и давления со стороны украинских сил вынужденно задействовали на Покровско-Мирноградском участке оперативный резерв.

Оккупанты меняют направления атак и прибегают к военным преступлениям.

"Используют коварную тактику инфильтрации, в частности маскируясь под гражданское население или прикрываясь им", — отметил генерал.

Во время совещания с командирами обсудили усиление подразделений, обеспечение продвижения штурмовых групп, удержание логистики и эвакуацию раненых.

"Мы должны не только держать позиции, но и сохранять жизнь и здоровье наших защитников и защитниц", — подчеркнул Александр Сырский.

В центральной части Покровска продолжаются бои, за сутки штурмовые подразделения уничтожили более 20 оккупантов - 7 корпус ДШВ27.11.25, 16:01 • 1434 просмотра

Ольга Розгон

Война в Украине
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Мирноград
Александр Сырский