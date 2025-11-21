У Південній Кореї пором врізався в острів: офіцер за штурвалом дивився новини

$42.090.00
22:25 • 3728 перегляди
США очікують від України проєкт мирної угоди до 27 листопада
21:45 • 9560 перегляди
Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу
20:30 • 12305 перегляди
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
20 листопада, 17:57 • 22611 перегляди
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
20 листопада, 16:14 • 41759 перегляди
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
20 листопада, 15:56 • 36265 перегляди
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Ексклюзив
20 листопада, 15:30 • 54497 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
20 листопада, 13:38 • 62220 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Ексклюзив
20 листопада, 13:09 • 64581 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
20 листопада, 12:48 • 27292 перегляди
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперникаPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Японія та Китай на межі нового загострення: Пекін запроваджує санкції, Токіо відмовляється вибачатися20 листопада, 17:12 • 4852 перегляди
путінський патріарх кирил після обстрілу Тернополя заявив, що росія у війні не порушує заповідь "не убий"20 листопада, 17:33 • 11176 перегляди
Кількість жертв російської атаки на Тернопіль зросла до 27: з-під завалів дістали тіло жінки20 листопада, 18:18 • 6760 перегляди
Зустріч Зеленського із фракцією “Слуга народу” завершилася20:00 • 8282 перегляди
Публікації
У Південній Кореї пором врізався в острів: офіцер за штурвалом дивився новини

Київ • УНН

 • 288 перегляди

Пасажирський пором Queen Jenuvia II, що перевозив 267 людей, зіткнувся зі скелястим острівцем через те, що кермовий відволікся на мобільний телефон. 27 пасажирів отримали легкі травми, берегова охорона затримала першого помічника капітана та капітана.

У Південній Кореї пором врізався в острів: офіцер за штурвалом дивився новини

Пасажирський пором з Південної Кореї Queen Jenuvia II, який перевозив 267 людей через Жовте море, зіткнувся зі скелястим острівцем через те, що кермовий відволікся на мобільний телефон і пропустив поворот. Про це пише видання The New York Times, передає УНН.

Деталі

Аварія сталася 19 листопада о 20:15 за місцевим часом. Судно, що рухалося зі швидкістю 40 км/год, сіло на мілину менш ніж за годину до запланованого прибуття в порт Мокпхо з острова Чеджу, хоча подорож мала тривати чотири години. 27 пасажирів отримали легкі травми або запаморочення, але всіх евакуювали успішно.

Зазначається, що берегова охорона затримала першого помічника капітана, який керував судном під час інциденту. Він повідомив слідчим, що в момент, коли корабель мав обійти острів, дивився новини у телефоні, хоча спершу звинувачував у аварії несправність керма. Капітан порома, який у цей час не перебував у рубці, також отримав звинувачення у невиконанні обов’язків.

За інформацією видання, у Південній Кореї заподіяння шкоди здоров’ю через грубу недбалість, у якому підозрюють моряків, може каратися тюремним ув’язненням до п’яти років. Імена підозрюваних не розкрили: капітану понад 60 років, двом підлеглим - за 40.

Нагадаємо

Влада Таїланду врятувала 97 пасажирів та 10 членів екіпажу приватного порома, який почав набирати воду під час рейсу з острова Ко Куд на материк. Екіпаж виявив діру в корпусі, після чого капітан поставив судно на якір та викликав рятувальників.

Віта Зеленецька

Новини Світу
Дорожньо-транспортна пригода
The New York Times
Таїланд
Південна Корея