У Південній Кореї пором врізався в острів: офіцер за штурвалом дивився новини
Пасажирський пором Queen Jenuvia II, що перевозив 267 людей, зіткнувся зі скелястим острівцем через те, що кермовий відволікся на мобільний телефон. 27 пасажирів отримали легкі травми, берегова охорона затримала першого помічника капітана та капітана.
Пасажирський пором з Південної Кореї Queen Jenuvia II, який перевозив 267 людей через Жовте море, зіткнувся зі скелястим острівцем через те, що кермовий відволікся на мобільний телефон і пропустив поворот. Про це пише видання The New York Times, передає УНН.
Деталі
Аварія сталася 19 листопада о 20:15 за місцевим часом. Судно, що рухалося зі швидкістю 40 км/год, сіло на мілину менш ніж за годину до запланованого прибуття в порт Мокпхо з острова Чеджу, хоча подорож мала тривати чотири години. 27 пасажирів отримали легкі травми або запаморочення, але всіх евакуювали успішно.
Зазначається, що берегова охорона затримала першого помічника капітана, який керував судном під час інциденту. Він повідомив слідчим, що в момент, коли корабель мав обійти острів, дивився новини у телефоні, хоча спершу звинувачував у аварії несправність керма. Капітан порома, який у цей час не перебував у рубці, також отримав звинувачення у невиконанні обов’язків.
За інформацією видання, у Південній Кореї заподіяння шкоди здоров’ю через грубу недбалість, у якому підозрюють моряків, може каратися тюремним ув’язненням до п’яти років. Імена підозрюваних не розкрили: капітану понад 60 років, двом підлеглим - за 40.
Нагадаємо
Влада Таїланду врятувала 97 пасажирів та 10 членів екіпажу приватного порома, який почав набирати воду під час рейсу з острова Ко Куд на материк. Екіпаж виявив діру в корпусі, після чого капітан поставив судно на якір та викликав рятувальників.