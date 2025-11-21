$42.150.06
11:38
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 10660 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13814 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 21007 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27888 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 40307 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22553 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24885 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25230 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22461 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
В Южной Корее паром врезался в остров: офицер за штурвалом смотрел новости

Киев • УНН

 3142 просмотра

Пассажирский паром Queen Jenuvia II, перевозивший 267 человек, столкнулся со скалистым островком из-за того, что рулевой отвлекся на мобильный телефон. 27 пассажиров получили легкие травмы, береговая охрана задержала первого помощника капитана и капитана.

В Южной Корее паром врезался в остров: офицер за штурвалом смотрел новости

Пассажирский паром из Южной Кореи Queen Jenuvia II, перевозивший 267 человек через Желтое море, столкнулся со скалистым островком из-за того, что рулевой отвлекся на мобильный телефон и пропустил поворот. Об этом пишет издание The New York Times, передает УНН.

Детали

Авария произошла 19 ноября в 20:15 по местному времени. Судно, двигавшееся со скоростью 40 км/ч, село на мель менее чем за час до запланированного прибытия в порт Мокпхо с острова Чеджу, хотя путешествие должно было длиться четыре часа. 27 пассажиров получили легкие травмы или головокружение, но всех эвакуировали успешно.

Отмечается, что береговая охрана задержала первого помощника капитана, который управлял судном во время инцидента. Он сообщил следователям, что в момент, когда корабль должен был обойти остров, смотрел новости в телефоне, хотя сначала обвинял в аварии неисправность руля. Капитан парома, который в это время не находился в рубке, также получил обвинения в неисполнении обязанностей.

По информации издания, в Южной Корее причинение вреда здоровью по грубой небрежности, в котором подозревают моряков, может караться тюремным заключением до пяти лет. Имена подозреваемых не раскрыли: капитану более 60 лет, двум подчиненным - за 40.

Напомним

Власти Таиланда спасли 97 пассажиров и 10 членов экипажа частного парома, который начал набирать воду во время рейса с острова Ко Куд на материк. Экипаж обнаружил дыру в корпусе, после чего капитан поставил судно на якорь и вызвал спасателей.

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Дорожно-транспортное происшествие
Нью-Йорк Таймс
Таиланд
Южная Корея