В Южной Корее паром врезался в остров: офицер за штурвалом смотрел новости

Пассажирский паром из Южной Кореи Queen Jenuvia II, перевозивший 267 человек через Желтое море, столкнулся со скалистым островком из-за того, что рулевой отвлекся на мобильный телефон и пропустил поворот. Об этом пишет издание The New York Times, передает УНН.

Детали

Авария произошла 19 ноября в 20:15 по местному времени. Судно, двигавшееся со скоростью 40 км/ч, село на мель менее чем за час до запланированного прибытия в порт Мокпхо с острова Чеджу, хотя путешествие должно было длиться четыре часа. 27 пассажиров получили легкие травмы или головокружение, но всех эвакуировали успешно.

Отмечается, что береговая охрана задержала первого помощника капитана, который управлял судном во время инцидента. Он сообщил следователям, что в момент, когда корабль должен был обойти остров, смотрел новости в телефоне, хотя сначала обвинял в аварии неисправность руля. Капитан парома, который в это время не находился в рубке, также получил обвинения в неисполнении обязанностей.

По информации издания, в Южной Корее причинение вреда здоровью по грубой небрежности, в котором подозревают моряков, может караться тюремным заключением до пяти лет. Имена подозреваемых не раскрыли: капитану более 60 лет, двум подчиненным - за 40.

Напомним

Власти Таиланда спасли 97 пассажиров и 10 членов экипажа частного парома, который начал набирать воду во время рейса с острова Ко Куд на материк. Экипаж обнаружил дыру в корпусе, после чего капитан поставил судно на якорь и вызвал спасателей.