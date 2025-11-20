У Таїланді врятували майже 100 пасажирів: пором із Ко Куд почав тонути дорогою до материка
Київ • УНН
Влада Таїланду врятувала 97 пасажирів та 10 членів екіпажу приватного порома, який почав набирати воду під час рейсу з острова Ко Куд на материк. Екіпаж виявив діру в корпусі, після чого капітан поставив судно на якір та викликав рятувальників.
Морська влада Таїланду повідомила про успішну рятувальну операцію у провінції Трат: майже 100 пасажирів приватного порома були евакуйовані після того, як судно почало набирати воду під час рейсу з популярного острова Ко Куд на материк. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
За даними провінційного відділу зв'язків з громадськістю, екіпаж виявив діру в корпусі приблизно на середині 40-кілометрового маршруту в Сіамській затоці. Через високі хвилі капітан вирішив поставити пором на якір та негайно викликав рятувальників.
На допомогу прибули інші пороми, рибальські катери та військові судна, які за годину евакуювали 97 пасажирів і 10 членів екіпажу. Постраждалих унаслідок інциденту немає.
Тайські ЗМІ повідомляють, що після відкачування води пошкоджений човен відбуксирували до берега.
