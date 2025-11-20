$42.150.06
11:38 • 7322 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 10587 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13717 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20948 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27841 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 40253 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22536 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24885 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25230 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22461 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Графики отключений электроэнергии
В Таиланде спасли почти 100 пассажиров: паром с Ко Куда начал тонуть по дороге на материк

Киев • УНН

 • 3402 просмотра

Власти Таиланда спасли 97 пассажиров и 10 членов экипажа частного парома, который начал набирать воду во время рейса с острова Ко Куд на материк. Экипаж обнаружил пробоину в корпусе, после чего капитан поставил судно на якорь и вызвал спасателей.

В Таиланде спасли почти 100 пассажиров: паром с Ко Куда начал тонуть по дороге на материк

Морские власти Таиланда сообщили об успешной спасательной операции в провинции Трат: почти 100 пассажиров частного парома были эвакуированы после того, как судно начало набирать воду во время рейса с популярного острова Ко Куд на материк. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

По данным провинциального отдела по связям с общественностью, экипаж обнаружил дыру в корпусе примерно на середине 40-километрового маршрута в Сиамском заливе. Из-за высоких волн капитан решил поставить паром на якорь и немедленно вызвал спасателей.

В Перу автобус сорвался в овраг: погибли по меньшей мере 37 человек12.11.25, 15:41 • 3548 просмотров

На помощь прибыли другие паромы, рыболовные катера и военные суда, которые за час эвакуировали 97 пассажиров и 10 членов экипажа. Пострадавших в результате инцидента нет.

Тайские СМИ сообщают, что после откачки воды поврежденная лодка была отбуксирована к берегу.

Китайские военные корабли прибыли в Камбоджу на фоне пограничного конфликта10.10.25, 13:20 • 3542 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Камбоджа
Ассошиэйтед Пресс
Таиланд
Китай