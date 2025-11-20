В Таиланде спасли почти 100 пассажиров: паром с Ко Куда начал тонуть по дороге на материк
Киев • УНН
Власти Таиланда спасли 97 пассажиров и 10 членов экипажа частного парома, который начал набирать воду во время рейса с острова Ко Куд на материк. Экипаж обнаружил пробоину в корпусе, после чего капитан поставил судно на якорь и вызвал спасателей.
Морские власти Таиланда сообщили об успешной спасательной операции в провинции Трат: почти 100 пассажиров частного парома были эвакуированы после того, как судно начало набирать воду во время рейса с популярного острова Ко Куд на материк. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Подробности
По данным провинциального отдела по связям с общественностью, экипаж обнаружил дыру в корпусе примерно на середине 40-километрового маршрута в Сиамском заливе. Из-за высоких волн капитан решил поставить паром на якорь и немедленно вызвал спасателей.
В Перу автобус сорвался в овраг: погибли по меньшей мере 37 человек12.11.25, 15:41 • 3548 просмотров
На помощь прибыли другие паромы, рыболовные катера и военные суда, которые за час эвакуировали 97 пассажиров и 10 членов экипажа. Пострадавших в результате инцидента нет.
Тайские СМИ сообщают, что после откачки воды поврежденная лодка была отбуксирована к берегу.
Китайские военные корабли прибыли в Камбоджу на фоне пограничного конфликта10.10.25, 13:20 • 3542 просмотра