Ексклюзив
06:00 • 22944 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 32094 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 46318 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 38644 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 36883 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 31447 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 26935 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 24447 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 58447 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 21079 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
У Парижі скасували новорічний концерт на Єлисейських полях з міркувань безпеки

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Цьогорічний новорічний концерт на Єлисейських полях у Парижі скасовано з міркувань безпеки, щоб уникнути ризиків від скупчення людей. Феєрверк опівночі все ж відбудеться; телеглядачі побачать записаний концерт на каналі France 2.

У Парижі скасували новорічний концерт на Єлисейських полях з міркувань безпеки

Традиційного новорічного концерту на Єлисейських полях у Парижі цьогоріч не буде. Таке рішення прийняте з міркувань безпеки, аби уникнути ризиків від скупчення людей. Натомість, феєрверк все ж, відбудеться. Про це повідомляє УНН з посиланням на Franceinfo.

Деталі

За останні два роки концерт транслювався наживо на France 2, але створював значні труднощі для тих, хто відповідав за безпеку глядачів і артистів. Це було пов’язано з великим скупченням людей у центрі столиці.

Минулого року за дві години святкування Нового року на Єлисейських полях у нас було більше страхів, ніж за три тижні Олімпійських ігор

- зазначив комісар паризької поліції.

Префектура поліції звернулася до мера Парижа з проханням скасувати концерт, щоб максимально обмежити зібрання людей у вечір, коли на Єлисейських Полях та прилеглих вулицях традиційно збирається до мільйона людей. Мер Парижа Анна Ідальго підтримала це рішення.

Попри скасування концерту, опівночі відбудеться феєрверк.31 грудня телеглядачі все ж побачать новорічний концерт на каналі France 2, але він не буде наживо. Програму записали ще наприкінці листопада на площі Згоди, а роль глядачів виконували статисти.

Нагадаємо

Тернопіль та Чернігів відмовилися від встановлення головних новорічних ялинок через трагічні події та воєнний стан. Міста збережуть лише різдвяні шопки та вертепи, вшановуючи пам'ять загиблих.

Алла Кіосак

Новини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Париж
Україна
Чернігів
Тернопіль