В Париже отменили новогодний концерт на Елисейских полях из соображений безопасности

Эксклюзив
06:00 • 27402 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 35808 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 49657 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 41973 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 39615 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 32696 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 27823 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 24617 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 61254 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 21164 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
"Никаких договоренностей с москалями": Навроцкий эмоционально высказался о "мирных переговорах" с РФ2 декабря, 00:09 • 26579 просмотра
СНБО: Россия готовит давление на фронте и громкие заявления для западной аудитории2 декабря, 02:19 • 25546 просмотра
Из-за дронов "киллзона" на фронте увеличивается - Сырский2 декабря, 02:53 • 24202 просмотра
ISW: кремль выдвигает условия для сокрытия отказа россии от мирного предложения США и Украины04:03 • 24509 просмотра
Число пострадавших в Днепре возросло до 45, в городе объявлен траур по погибшим - ОВА07:07 • 15670 просмотра
публикации
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Эксклюзив
06:00 • 27392 просмотра
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto1 декабря, 16:00 • 37148 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto1 декабря, 12:30 • 43678 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 51887 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 61247 просмотра
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 31806 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 34254 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 90803 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 66114 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 82292 просмотра
В Париже отменили новогодний концерт на Елисейских полях из соображений безопасности

Киев • УНН

 • 808 просмотра

В этом году новогодний концерт на Елисейских полях в Париже отменен из соображений безопасности, чтобы избежать рисков от скопления людей. Фейерверк в полночь все же состоится; телезрители увидят записанный концерт на канале France 2.

В Париже отменили новогодний концерт на Елисейских полях из соображений безопасности

Традиционного новогоднего концерта на Елисейских полях в Париже в этом году не будет. Такое решение принято из соображений безопасности, чтобы избежать рисков от скопления людей. Однако фейерверк все же состоится. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Franceinfo.

Подробности

За последние два года концерт транслировался в прямом эфире на France 2, но создавал значительные трудности для тех, кто отвечал за безопасность зрителей и артистов. Это было связано с большим скоплением людей в центре столицы.

В прошлом году за два часа празднования Нового года на Елисейских полях у нас было больше страхов, чем за три недели Олимпийских игр

- отметил комиссар парижской полиции.

Префектура полиции обратилась к мэру Парижа с просьбой отменить концерт, чтобы максимально ограничить собрания людей в вечер, когда на Елисейских Полях и прилегающих улицах традиционно собирается до миллиона человек. Мэр Парижа Анна Идальго поддержала это решение.

Несмотря на отмену концерта, в полночь состоится фейерверк. 31 декабря телезрители все же увидят новогодний концерт на канале France 2, но он не будет в прямом эфире. Программу записали еще в конце ноября на площади Согласия, а роль зрителей исполняли статисты.

Напомним

Тернополь и Чернигов отказались от установки главных новогодних елок из-за трагических событий и военного положения. Города сохранят только рождественские вертепы и шопки, чтя память погибших.

Алла Киосак

Новости Мира
Военное положение
Война в Украине
Париж
Украина
Чернигов
Тернополь