В Париже отменили новогодний концерт на Елисейских полях из соображений безопасности

Традиционного новогоднего концерта на Елисейских полях в Париже в этом году не будет. Такое решение принято из соображений безопасности, чтобы избежать рисков от скопления людей. Однако фейерверк все же состоится. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Franceinfo.

Подробности

За последние два года концерт транслировался в прямом эфире на France 2, но создавал значительные трудности для тех, кто отвечал за безопасность зрителей и артистов. Это было связано с большим скоплением людей в центре столицы.

В прошлом году за два часа празднования Нового года на Елисейских полях у нас было больше страхов, чем за три недели Олимпийских игр - отметил комиссар парижской полиции.

Префектура полиции обратилась к мэру Парижа с просьбой отменить концерт, чтобы максимально ограничить собрания людей в вечер, когда на Елисейских Полях и прилегающих улицах традиционно собирается до миллиона человек. Мэр Парижа Анна Идальго поддержала это решение.

Несмотря на отмену концерта, в полночь состоится фейерверк. 31 декабря телезрители все же увидят новогодний концерт на канале France 2, но он не будет в прямом эфире. Программу записали еще в конце ноября на площади Согласия, а роль зрителей исполняли статисты.

Напомним

Тернополь и Чернигов отказались от установки главных новогодних елок из-за трагических событий и военного положения. Города сохранят только рождественские вертепы и шопки, чтя память погибших.