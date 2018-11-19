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У ПА НАТО заявили, що Україна має стати повноправним членом євроатлантичного співтовариства

У ПА НАТО заявили, що Україна має стати повноправним членом євроатлантичного співтовариства

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Північноатлантичний альянс має чітко сформулювати, що Україна і Грузія повинні стати повноправними членами євроатлантичного співтовариства. Про це заявила Президент ПА НАТО Раса Юкнявичене, передає УНН з посиланням на повідомлення голови постійної делегації у ПА НАТО, народного депутата Ірини Фріз.

“Сьогодні ми маємо чітко сформулювати, що Україна і Грузія повинні стати повноправними членами євроатлантичного співтовариства”, — цитує Фріз слова Юкнявичене на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, у виступі Президент ПА НАТО також зазначила, що сьогодні і Грузія, і Україна знаходяться під окупацією Росії і закликала із розумінням ставитись до того, в яких умовах ці держави зберігають курс на європейську євроатлантичну інтеграцію.

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Юкнявичене заявила, що прийняла запрошення Президента України Петро Порошенко і поїхала на Схід України для того, щоб подякувати українським солдатам, які захищають і нашу свободу, пише нардеп.

“В своєму виступі Раса Юкнявичене зазначила, що Росія випробовує демократичні інститути західних країн на міцність. Росія прагне їх підірвати і саме тому вагомою є роль парламентів наших держав. Адже вибори та парламентаризм — це ключова грань збереження демократії”, — підкреслила Фріз.

Вона повідомила, що на сьогоднішній сесії ПА НАТО буде переобрано Президента цієї авторитетної міжнародної платформи. Юкнявичене стала першою жінкою, яка очолила Асамблею.

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“Дякуємо від щирого серця Расі за неймовірну підтримку, адвокацію й просування України як на шляху реформ, так і на шляху нашої євроатлантичної інтеграції. Вона перша здійснила офіційний візит ПА НАТО на Схід нашої держави попри заборону секьюрити. Для нас честь працювати разом з унікальною жінкою”, — написала нардеп.

Як повідомляв УНН, 17 листопада українська делегація розпочала роботу на осінній сесії Парламентської асамблеї НАТО у канадському Галіфаксі.

У неділю 18 листопада Україна передала партнерам Парламентської асамблеї НАТО доповіді про діяльність російських приватних військових компаній.

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