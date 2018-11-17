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На ПА НАТО планують обговорити використання Путіним ПВК Вагнера на Донбасі

На ПА НАТО планують обговорити використання Путіним ПВК Вагнера на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Українська делегація сьогодні розпочинає роботу на осінній сесії Парламентської асамблеї НАТО у канадському Галіфаксі, де окремим напрямком буде обговорення питання щодо російського використання ПВК Вагнера на сході України та застосування у зв’язку з цим демократичними державами механізмів протидії. Про це повідомила голова постійної делегації у ПА НАТО, народний депутат Ірина Фріз на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Ми будемо пропонувати правки до доповідей та резолюцій Ассамблеї. Зокрема, в контексті внесення змін щодо ситуації в окупованому Криму, на сході України; унеможливлення легалізації Росією своїх бойовиків - поплічників як повстанців; загрозливої для Черноморського та Середземноморського регіонів ситуації в Азовському морі через агресивні дії Кремля", – зазначила Фріз.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна передала у ПА НАТО доповідь щодо розробки РФ біологічної та хімічної зброї

Депутат також звернула увагу на те, що "окремим напрямком буде обговорення питання щодо використання Путіним ЧВК Вагнера на Сході та застосування у зв’язку з цим демократичними державами механізмів протидії".

"Окремі рапорти по ЧВК Вагнер, які буде презентувати делегація, були підготовлені InformNapalm Україна та The Security Service of Ukraine (СБУ - ред.)", - відзначила Фріз.

Вона також повідомила, що важливі правки до доповіді підготовлені Oльгою Бельковою щодо "Північного потоку-2" та загрозливих наслідків від цього проекту для енергетичної безпеки Європи.

Нагадаємо, у жовтні Президент обговорив із головою ПА НАТО гібридні загрози з боку РФ.

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