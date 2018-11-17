На ПА НАТО планують обговорити використання Путіним ПВК Вагнера на Донбасі

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Українська делегація сьогодні розпочинає роботу на осінній сесії Парламентської асамблеї НАТО у канадському Галіфаксі, де окремим напрямком буде обговорення питання щодо російського використання ПВК Вагнера на сході України та застосування у зв’язку з цим демократичними державами механізмів протидії. Про це повідомила голова постійної делегації у ПА НАТО, народний депутат Ірина Фріз на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.