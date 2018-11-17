На ПА НАТО планируют обсудить использование Путиным ЧВК Вагнера на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Украинская делегация сегодня начинает работу на осенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в канадском Галифаксе, где отдельным направлением будет обсуждение вопроса о российском использовании ЧВК Вагнера на востоке Украины и применение в связи с этим демократическими государствами механизмов противодействия. Об этом сообщила председатель постоянной делегации в ПА НАТО, народный депутат Ирина Фриз на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Мы будем предлагать поправки к докладам и резолюциям Ассамблеи. В частности, в контексте внесения изменений относительно ситуации в оккупированном Крыму, на востоке Украины; предотвращения легализации Россией своих боевиков - приспешников как повстанцев; угрожающей Черноморскому и Средиземноморскому регионам ситуации в Азовском море из-за агрессивных действий Кремля", - отметила Фриз.
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Депутат также обратила внимание на то, что "отдельным направлением будет обсуждение вопроса об использовании Путиным ЧВК Вагнера на Востоке и применение в связи с этим демократическими государствами механизмов противодействия".
"Отдельные рапорты по ЧВК Вагнер, которые будут представлять делегация, были подготовлены InformNapalm Украина и The Security Service of Ukraine (СБУ - ред.)", - отметила Фриз.
Она также сообщила, что важные поправки к докладу подготовлены Oльгой Бельковой по "Северному потоку-2" и угрожающим последствиям этого проекта для энергетической безопасности Европы.
Напомним, в октябре Президент обсудил с главой ПА НАТО гибридные угрозы со стороны РФ.