На ПА НАТО планируют обсудить использование Путиным ЧВК Вагнера на Донбассе

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Украинская делегация сегодня начинает работу на осенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в канадском Галифаксе, где отдельным направлением будет обсуждение вопроса о российском использовании ЧВК Вагнера на востоке Украины и применение в связи с этим демократическими государствами механизмов противодействия. Об этом сообщила председатель постоянной делегации в ПА НАТО, народный депутат Ирина Фриз на своей странице в Facebook, передает УНН.