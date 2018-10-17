Президент обговорив із головою Парламентської Асамблеї НАТО гібридні загрози з боку РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Головою Парламентської Асамблеї НАТО Расою Юкнявічене під час якої відзначив "необхідність збереження трансатлантичної єдності та узгоджених підходів країн-членів Альянсу для ефективної протидії гібридним загрозам з боку Росії", передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Як повідомили у прес-службі, Глава держави висловив вдячність Парламентській асамблеї НАТО за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та рішуче засудження російської агресії.
Він висловив сподівання, що ПА НАТО буде надавати пріоритетну увагу питанням подальшого поглиблення партнерства з Україною в рамках політики відкритих дверей Альянсу, додали в АП.
"Петро Порошенко відзначив необхідність збереження трансатлантичної єдності та узгоджених підходів країн-членів Альянсу для ефективної протидії гібридним загрозам з боку Росії", - йдеться у повідомленні.
У прес-центрі також зазначили, що Глава держави поінформував Президента ПА НАТО про свою ініціативу закріпити у Конституції стратегічний курс нашої держави на набуття повноправного членства в НАТО.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко сподівається, що зміни до Основного закону України, які закріплять євроатлантичні прагнення українського народу, будуть прийняті найближчим часом.