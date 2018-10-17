Президент обговорив із головою Парламентської Асамблеї НАТО гібридні загрози з боку РФ

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Головою Парламентської Асамблеї НАТО Расою Юкнявічене під час якої відзначив "необхідність збереження трансатлантичної єдності та узгоджених підходів країн-членів Альянсу для ефективної протидії гібридним загрозам з боку Росії", передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.