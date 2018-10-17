Президент обсудил с председателем Парламентской Ассамблеи НАТО гибридные угрозы со стороны РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Председателем Парламентской Ассамблеи НАТО Расой Юкнявичене во время которой отметил "необходимость сохранения трансатлантического единства и согласованных подходов стран-членов для эффективного противодействия гибридным угрозам со стороны России", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Как сообщили в пресс-службе, Глава государства выразил благодарность Парламентской ассамблеи НАТО за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и решительное осуждение российской агрессии.
Он выразил надежду, что ПА НАТО будет предоставлять приоритетное внимание вопросам дальнейшего углубления партнерства с Украиной в рамках политики открытых дверей Альянса, добавили в АП.
"Петр Порошенко отметил необходимость сохранения трансатлантического единства и согласованных подходов стран-членов для эффективного противодействия гибридным угрозам со стороны России", - говорится в сообщении.
В пресс-центре также отметили, что глава государства проинформировал Президента ПА НАТО о своей инициативе закрепить в Конституции стратегический курс нашего государства на приобретение полноправного членства в НАТО.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко надеется, что изменения в Основной закон Украины, что закрепят евроатлантические стремления украинского народа, будут приняты в ближайшее время.