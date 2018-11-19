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В ПА НАТО заявили, что Украина должна стать полноправным членом евроатлантического сообщества

В ПА НАТО заявили, что Украина должна стать полноправным членом евроатлантического сообщества

Киев  •  УНН

 • 5460 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Североатлантический альянс должен четко сформулировать, что Украина и Грузия должны стать полноправными членами евроатлантического сообщества. Об этом заявила Президент ПА НАТО Раса Юкнявичене, передает УНН со ссылкой на сообщение председателя постоянной делегации в ПА НАТО, народного депутата Ирины Фриз.

"Сегодня мы должны четко сформулировать, что Украина и Грузия должны стать полноправными членами евроатлантического сообщества", - цитирует Фриз слова Юкнявичене на своей странице в Facebook.

По ее словам, в выступлении Президент ПА НАТО также отметила, что сегодня и Грузия, и Украина находятся под оккупацией России и призвала с пониманием относиться к тому, в каких условиях эти государства сохраняют курс на европейскую, евроатлантическую интеграцию.

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Юкнявичене заявила, что приняла приглашение Президента Украины Петр Порошенко и поехала на восток Украины для того, чтобы поблагодарить украинских солдат, которые защищают и нашу свободу, пишет нардеп.

"В своем выступлении Раса Юкнявичене отметила, что Россия испытывает демократические институты западных стран на прочность. Россия стремится их взорвать и именно поэтому важной является роль парламентов наших государств. Ведь выборы и парламентаризм - это ключевая грань сохранения демократии", - подчеркнула Фриз.

Она сообщила, что на сегодняшней сессии ПА НАТО будет переизбран Президент этой авторитетной международной платформы. Юкнявичене стала первой женщиной, возглавившей Ассамблею.

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"Спасибо от всего сердца Расе за невероятную поддержку, адвокацию и продвижение Украины как на пути реформ, так и на пути нашей евроатлантической интеграции. Она первая осуществила официальный визит ПА НАТО на Восток нашего государства, несмотря на запрет секьюрити. Для нас честь работать вместе с уникальной женщиной", - написала нардеп.

Как сообщал УНН, 17 ноября украинская делегация начала работу на осенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в канадском Галифаксе.

В воскресенье, 18 ноября, Украина передала партнерам Парламентской ассамблеи НАТО докладе о деятельности российских частных военных компаний.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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