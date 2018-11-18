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Україна передала у ПА НАТО доповіді про російські приватні військові компанії

Україна передала у ПА НАТО доповіді про російські приватні військові компанії

Київ • УНН

 • 10136 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Україна передала партнерам Парламентської асамблеї НАТО доповіді про діяльність російських приватних військових компаній. Про це голова постійної делегації у ПА НАТО, народний депутат Ірина Фріз повідомила на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

“Сьогодні передали нашим партнерам NATO Parliamentary Assembly/Assemblée parlementaire de l’OTAN дві окремі доповіді на тему, що розглядається на сесії — діяльність російських приватних військових компаній (ПВК). Доповіді InformNapalm та The Security Service of Ukraine розглядають ці питання. В них викривається діяльність ПВК на Сході України та Сирії”, — повідомила Фріз.

Вона зазначила, що доповіді містять факти, прізвища та докази безпосереднього їх використання урядом РФ для вирішення завдань державної політики за кордоном.

“Сьогодні російські ПВК є аналогом Сил спеціальних операцій, що застосовуються з метою зниження іміджевих ризиків для Кремля та його прихованої участі у силових акціях за межами Росії. В цьому контексті окремо передала доповіді представниці британської делегації Мадлін Мун — авторці доповіді „Сили спеціальних операцій в сучасному середовищі безпеки“, яку на Комітеті з питань оборони та безпеки було ухвалено одностайно”, — зазначила нардеп.

За її словами, у цій доповіді зазначено, що сили НАТО мають розвивати не тільки три базові складові ССО: бойові дії, спеціальну розвідку та військову допомогу, а й компонент контрповстанських, контртерористичних заходів та боротьби з розповсюдженням біологічної, ядерної та хімічної зброї.

Нардеп повідомила, що сьогодні під час засідання ПА НАТО українська сторона презентує партнерам чергову доповідь про зв’язки Російської Федерації з ісламськими терористичними організаціями. Особлива увага у ній приділяється зв’язкам Кремля з Талібаном, а також свідченням постачання зброї та матеріальних ресурсів.

"Також в доповіді є свідчення того, як російські спецслужби заохочують радикальних ісламістів залишати територію Росії, в тому числі забезпечуючи їх переліт, та брати участь в бойових діях за межами держави, зокрема в Сирії на боці Ісламської держави. Крім того, багато колишніх іракських баасистів, які становили ядро військово-політичної еліти за часів Хусейна, а потім – верхівку ІДІЛ – проходили навчання в КДБ СРСР. В доповіді – багато цікавих фактів, свідчень та доказів такої співпраці", - повідомила І.Фріз.

Як повідомляв УНН, 17 листопада українська делегація розпочала роботу на осінній сесії Парламентської асамблеї НАТО у канадському Галіфаксі.

Українські Національні Новини

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