Украина передала в ПА НАТО доклад о российских частных военных компаниях

“Сегодня передали нашим партнерам NATO Parliamentary Assembly/Assemblée parlementaire de l’OTAN две отдельных доклада на тему, что рассматривается на сессии — деятельность российских частных военных компаний (ЧВК). Доклады InformNapalm и The Security Service of Ukraine рассматривают эти вопросы. В них разоблачается деятельность ЧВК на Востоке Украины и Сирии”, — сообщила Фриз.

Она отметила, что доклады содержат факты, фамилии и доказательства непосредственного их использования правительством РФ для решения задач государственной политики за рубежом.

“Сегодня российские ЧВК является аналогом Сил специальных операций, применяемых с целью снижения имиджевых рисков для Кремля и его скрытого участия в силовых акциях за пределами России. В этом контексте отдельно передала доклад представительнице британской делегации Мадлин Мун — автору доклада „Силы специальных операций в современной среде безопасности“, которую в Комитете по вопросам обороны и безопасности было принято единогласно”, — отметила нардеп.

По ее словам, в этом докладе указано, что силы НАТО должны развивать не только три базовые составляющие ССО: боевые действия, специальную разведку и военную помощь, но и компонент контрповстанческих, контртеррористических мероприятий и борьбы с распространением биологического, ядерного и химического оружия.

Нардеп сообщила, что сегодня во время заседания ПА НАТО украинская сторона представит партнерам очередной доклад о связи Российской Федерации с исламскими террористическими организациями. Особое внимание в ней уделяется связям Кремля с Талибаном, а также свидетельствам поставки оружия и материальных ресурсов.

“Также в докладе есть свидетельства того, как российские спецслужбы поощряют радикальных исламистов покидать территорию России, в том числе обеспечивая их перелет, и участвовать в боевых действиях за пределами государства, в частности в Сирии на стороне Исламского государства. Кроме того, многие бывших иракских баасистов, которые составляли ядро ​​военно-политической элиты во времена Хусейна, а затем — верхушку ИГИЛ — проходили обучение в КГБ СССР. в докладе — много интересных фактов, свидетельств и доказательств такого сотрудничества”, — сообщила И.Фриз.

Как сообщал УНН, 17 ноября украинская делегация начала работу на осенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в канадском Галифаксе.