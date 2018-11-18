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Украина передала в ПА НАТО доклад о российских частных военных компаниях

Украина передала в ПА НАТО доклад о российских частных военных компаниях

Киев  •  УНН

 • 10128 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Украина передала партнерам Парламентской ассамблеи НАТО доклад о деятельности российских частных военных компаний. Об этом председатель постоянной делегации в ПА НАТО, народный депутат Ирина Фриз сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Сегодня передали нашим партнерам NATO Parliamentary Assembly/Assemblée parlementaire de l’OTAN две отдельных доклада на тему, что рассматривается на сессии — деятельность российских частных военных компаний (ЧВК). Доклады InformNapalm и The Security Service of Ukraine рассматривают эти вопросы. В них разоблачается деятельность ЧВК на Востоке Украины и Сирии”, — сообщила Фриз.

Она отметила, что доклады содержат факты, фамилии и доказательства непосредственного их использования правительством РФ для решения задач государственной политики за рубежом.

“Сегодня российские ЧВК является аналогом Сил специальных операций, применяемых с целью снижения имиджевых рисков для Кремля и его скрытого участия в силовых акциях за пределами России. В этом контексте отдельно передала доклад представительнице британской делегации Мадлин Мун — автору доклада „Силы специальных операций в современной среде безопасности“, которую в Комитете по вопросам обороны и безопасности было принято единогласно”, — отметила нардеп.

По ее словам, в этом докладе указано, что силы НАТО должны развивать не только три базовые составляющие ССО: боевые действия, специальную разведку и военную помощь, но и компонент контрповстанческих, контртеррористических мероприятий и борьбы с распространением биологического, ядерного и химического оружия.

Нардеп сообщила, что сегодня во время заседания ПА НАТО украинская сторона представит партнерам очередной доклад о связи Российской Федерации с исламскими террористическими организациями. Особое внимание в ней уделяется связям Кремля с Талибаном, а также свидетельствам поставки оружия и материальных ресурсов.

“Также в докладе есть свидетельства того, как российские спецслужбы поощряют радикальных исламистов покидать территорию России, в том числе обеспечивая их перелет, и участвовать в боевых действиях за пределами государства, в частности в Сирии на стороне Исламского государства. Кроме того, многие бывших иракских баасистов, которые составляли ядро ​​военно-политической элиты во времена Хусейна, а затем — верхушку ИГИЛ — проходили обучение в КГБ СССР. в докладе — много интересных фактов, свидетельств и доказательств такого сотрудничества”, — сообщила И.Фриз.

Как сообщал УНН, 17 ноября украинская делегация начала работу на осенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в канадском Галифаксе.

Украинские Национальные Новости

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