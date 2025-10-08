У Німеччині порушили справу проти китайської онлайн-платформи Temu – DW

Німецьке Федеральне антимонопольне відомство розпочало перевірку китайської онлайн-платформи Temu через підозри, що компанія може встановлювати неприйнятні вимоги до ціноутворення для продавців на німецькому ринку. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Видання DW інформує, що німецькі антимонопольні органи почали перевірку Temu через ймовірне нав’язування продавцям нереалістичних правил ціноутворення на місцевому ринку.

Автовиробники вимагають від ЄС послабити "жорстку" заборону на бензинові авто з 2035 року

Temu, відома своїми надзвичайно дешевими пропозиціями, користується великою популярністю у країнах ЄС, де сервісом щомісяця користуються понад 100 мільйонів людей. Приблизно рік тому платформа відкрила доступ і для німецьких продавців.

У Брюсселі тим часом триває окреме розслідування щодо можливих порушень Temu законодавства ЄС про захист прав споживачів та правил для онлайн-платформ. Антимонопольні органи перевіряють, чи не обмежує компанія свободу ціноутворення і чи не створює дискримінаційні умови для продавців.

США запроваджують нові мита на макаронні вироби з Італії: що кажуть у Римі