В Германии возбудили дело против китайской онлайн-платформы Temu – DW

Эксклюзив
13:46 • 7250 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 17994 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
11:52 • 21238 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
10:08 • 23679 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
09:05 • 22023 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
08:55 • 20672 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
8 октября, 07:23 • 18852 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
8 октября, 07:01 • 21569 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
8 октября, 07:01 • 19408 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
8 октября, 06:24 • 17652 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
11:52 • 21238 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептов
УНН Lite
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса
В Германии возбудили дело против китайской онлайн-платформы Temu – DW

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Немецкое Федеральное антимонопольное ведомство начало проверку китайской онлайн-платформы Temu. Компанию подозревают в установлении неприемлемых требований к ценообразованию для продавцов на немецком рынке.

В Германии возбудили дело против китайской онлайн-платформы Temu – DW

Немецкое Федеральное антимонопольное ведомство начало проверку китайской онлайн-платформы Temu из-за подозрений, что компания может устанавливать неприемлемые требования к ценообразованию для продавцов на немецком рынке. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Подробности

Издание DW информирует, что немецкие антимонопольные органы начали проверку Temu из-за вероятного навязывания продавцам нереалистичных правил ценообразования на местном рынке.

Автопроизводители требуют от ЕС ослабить "жесткий" запрет на бензиновые авто с 2035 года - FT

Temu, известная своими чрезвычайно дешевыми предложениями, пользуется большой популярностью в странах ЕС, где сервисом ежемесячно пользуются более 100 миллионов человек. Примерно год назад платформа открыла доступ и для немецких продавцов.

В Брюсселе тем временем продолжается отдельное расследование относительно возможных нарушений Temu законодательства ЕС о защите прав потребителей и правил для онлайн-платформ. Антимонопольные органы проверяют, не ограничивает ли компания свободу ценообразования и не создает ли дискриминационные условия для продавцов.

США вводят новые пошлины на макаронные изделия из Италии: что говорят в Риме

Степан Гафтко

