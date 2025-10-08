В Германии возбудили дело против китайской онлайн-платформы Temu – DW

Немецкое Федеральное антимонопольное ведомство начало проверку китайской онлайн-платформы Temu из-за подозрений, что компания может устанавливать неприемлемые требования к ценообразованию для продавцов на немецком рынке. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Подробности

Издание DW информирует, что немецкие антимонопольные органы начали проверку Temu из-за вероятного навязывания продавцам нереалистичных правил ценообразования на местном рынке.

Temu, известная своими чрезвычайно дешевыми предложениями, пользуется большой популярностью в странах ЕС, где сервисом ежемесячно пользуются более 100 миллионов человек. Примерно год назад платформа открыла доступ и для немецких продавцов.

В Брюсселе тем временем продолжается отдельное расследование относительно возможных нарушений Temu законодательства ЕС о защите прав потребителей и правил для онлайн-платформ. Антимонопольные органы проверяют, не ограничивает ли компания свободу ценообразования и не создает ли дискриминационные условия для продавцов.

