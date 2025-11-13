У Німеччині хочуть повернути медичну комісію для 18-річних чоловіків та призов за жеребкуванням - Bild

Німеччина розглядає законопроєкт про призов за необхідності, що включає обов'язкову медкомісію для 18-річних чоловіків. Жінки також зможуть пройти комісію, а добровольцям пропонують до 2600 євро на місяць.

У Німеччині пропонують повернути медичну комісію для 18-річних чоловіків і призов за жеребкуванням. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild. Деталі Правляча коаліція в Німеччині хоче представити законопроект, який введе в законодавство нове поняття "Bedarfswehrpflicht" - призов за необхідності, який буде заснований на жеребкуванні. Крім того, законопроект передбачає проходження військової комісії для всіх 18-річних, в тому числі за бажанням її можуть пройти і жінки. Першими, кого торкнеться реформа, стане чоловіча частина покоління 2008 року народження - для них вводиться обов'язкова медична комісія. Всі юнаки отримають анкету під назвою "Інтерес до служби: так чи ні". При цьому відповідь для чоловіків є обов'язковою. Цю анкету отримають і жінки - у Бундесвері хочуть знати, на кого можуть розраховувати в разі відновлення повного загального військового обов'язку. Якщо добровольців виявиться недостатньо, Бундестаг зможе запустити механізм примусового призову, який включає жеребкування. Термін служби в Німеччині становить півроку, три місяці з яких займає базова підготовка - йдеться в повідомленні. Для стимулювання набору в армію ФРН влада готова платити добровольцям близько 2600 євро на місяць. Ті, хто підпише контракт на термін понад 12 місяців, отримають статус "солдата строкового контракту" і зарплату, як у професійних військовослужбовців, повідомляє Bild. Нагадаємо Раніше УНН повідомляв, що уряд Німеччини планує витратити 19 мільярдів євро на одяг та спорядження для солдатів і 7,5 мільярда євро на бронемашини до 2034-2037 років.