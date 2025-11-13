В Германии хотят вернуть медицинскую комиссию для 18-летних мужчин и призыв по жребию - Bild

В Германии предлагают вернуть медицинскую комиссию для 18-летних мужчин и призыв по жеребьевке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Правящая коалиция в Германии хочет представить законопроект, который введет в законодательство новое понятие "Bedarfswehrpflicht" - призыв по необходимости, который будет основан на жеребьевке. Кроме того, законопроект предусматривает прохождение военной комиссии для всех 18-летних, в том числе по желанию ее могут пройти и женщины.

Первыми, кого коснется реформа, станет мужская часть поколения 2008 года рождения - для них вводится обязательная медицинская комиссия. Все юноши получат анкету под названием "Интерес к службе: да или нет". При этом ответ для мужчин является обязательным.

Эту анкету получат и женщины - в Бундесвере хотят знать, на кого могут рассчитывать в случае возобновления полной всеобщей воинской обязанности.

Если добровольцев окажется недостаточно, Бундестаг сможет запустить механизм принудительного призыва, который включает жеребьевку. Срок службы в Германии составляет полгода, три месяца из которых занимает базовая подготовка - говорится в сообщении.

Для стимулирования набора в армию ФРГ власти готовы платить добровольцам около 2600 евро в месяц. Те, кто подпишет контракт на срок более 12 месяцев, получат статус "солдата срочного контракта" и зарплату, как у профессиональных военнослужащих, сообщает Bild.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что правительство Германии планирует потратить 19 миллиардов евро на одежду и снаряжение для солдат и 7,5 миллиарда евро на бронемашины к 2034-2037 годам.