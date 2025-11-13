В Германии хотят вернуть медицинскую комиссию для 18-летних мужчин и призыв по жребию - Bild

$42.040.02
48.650.04
ukenru
Эксклюзив
11:14 • 15773 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
09:10 • 18308 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
07:35 • 23639 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00 • 27529 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 29447 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 25446 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 21105 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
12 ноября, 15:53 • 55108 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 78736 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21 • 72165 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Бриллиантовая брошь Наполеона, потерянная под Ватерлоо, продана за $4,4 млнPhoto13 ноября, 06:58 • 15181 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже08:23 • 13226 просмотра
Женщина 18 лет скрывала тело дочери в квартире: в прокуратуре раскрыли деталиPhotoVideo09:06 • 13337 просмотра
Оккупанты в Крыму снесли уникальный мозаичный комплекс на территории бывшего санатория "Мисхор"Photo10:39 • 4416 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 16085 просмотра
публикации
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
11:14 • 15773 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 16274 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже08:23 • 13382 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 89679 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода12 ноября, 11:10 • 108276 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Тимур Миндич
Урсула фон дер Ляйен
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Крым
Запорожская область
Херсонская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 46412 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 46782 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 37173 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 75907 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 75757 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Бильд
Грибы
Золото

В Германии хотят вернуть медицинскую комиссию для 18-летних мужчин и призыв по жребию - Bild

Киев • УНН

 • 744 просмотра

Германия рассматривает законопроект о призыве по необходимости, включающий обязательную медкомиссию для 18-летних мужчин. Женщины также смогут пройти комиссию, а добровольцам предлагают до 2600 евро в месяц.

В Германии хотят вернуть медицинскую комиссию для 18-летних мужчин и призыв по жребию - Bild

В Германии предлагают вернуть медицинскую комиссию для 18-летних мужчин и призыв по жеребьевке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Правящая коалиция в Германии хочет представить законопроект, который введет в законодательство новое понятие "Bedarfswehrpflicht" - призыв по необходимости, который будет основан на жеребьевке. Кроме того, законопроект предусматривает прохождение военной комиссии для всех 18-летних, в том числе по желанию ее могут пройти и женщины.

Первыми, кого коснется реформа, станет мужская часть поколения 2008 года рождения - для них вводится обязательная медицинская комиссия. Все юноши получат анкету под названием "Интерес к службе: да или нет". При этом ответ для мужчин является обязательным.

Эту анкету получат и женщины - в Бундесвере хотят знать, на кого могут рассчитывать в случае возобновления полной всеобщей воинской обязанности.

Если добровольцев окажется недостаточно, Бундестаг сможет запустить механизм принудительного призыва, который включает жеребьевку. Срок службы в Германии составляет полгода, три месяца из которых занимает базовая подготовка

- говорится в сообщении.

Для стимулирования набора в армию ФРГ власти готовы платить добровольцам около 2600 евро в месяц. Те, кто подпишет контракт на срок более 12 месяцев, получат статус "солдата срочного контракта" и зарплату, как у профессиональных военнослужащих, сообщает Bild.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что правительство Германии планирует потратить 19 миллиардов евро на одежду и снаряжение для солдат и 7,5 миллиарда евро на бронемашины к 2034-2037 годам.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Мобилизация
Бундестаг
Бундесвер
Бильд
Германия