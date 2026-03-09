У МЗС викликали посла Угорщини і висловили протест через залякування та тиск на українських інкасаторів

$43.730.0850.540.36
ukenru
19:48 • 76 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
19:03 • 3450 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
16:44 • 12475 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 20475 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 27437 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 19129 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 41533 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 30620 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 46960 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 65449 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+5°
1.5м/с
60%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31 • 35508 перегляди
Уряд Угорщини зафіксував рекордний дефіцит бюджету через передвиборчі витрати Орбана9 березня, 12:07 • 12347 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo9 березня, 12:47 • 17172 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto9 березня, 13:29 • 23879 перегляди
Танкер з мільйоном барелів нафти прорвав "блокаду" Ормузької протоки15:02 • 20888 перегляди
Публікації
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto9 березня, 13:29 • 24114 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31 • 35748 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 41533 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 44951 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 111229 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Юлія Свириденко
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo17:41 • 4892 перегляди
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки16:37 • 6154 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок15:28 • 7196 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters15:15 • 7962 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo9 березня, 12:47 • 17339 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Золото
Соціальна мережа

У МЗС викликали посла Угорщини і висловили протест через залякування та тиск на українських інкасаторів

Київ • УНН

 • 712 перегляди

Україна висловила протест через порушення прав затриманих українців, які перевозили вантаж для Ощадбанку. Консулам не надали допуску до громадян.

У МЗС викликали посла Угорщини і висловили протест через залякування та тиск на українських інкасаторів

Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини в Україні Антала Гейзера, якому було висловлено рішучий протест у зв’язку із грубими порушеннями Угорщиною своїх міжнародно-правових зобов’язань. Про це йдеться в заяві МЗС, передає УНН

9 березня до Міністерства закордонних справ України було викликано посла Угорщини в Україні Антала Гейзера, якому було висловлено рішучий протест у зв’язку із грубими порушеннями Угорщиною своїх міжнародно-правових зобов’язань, зокрема Європейської конвенції з прав людини, Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року та українсько-угорської консульської конвенції у поводженні із незаконно затриманими громадянами України, які здійснювали перевезення цінного вантажу з міста Відень до України на виконання міжнародного контракту між Raiffeisen Bank International AG (Австрія) та АТ "Ощадбанк" 

- йдеться в повідомленні. 

В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням09.03.26, 18:44 • 12486 переглядiв

У МЗС додали, що до угорської сторони було доведено позицію про неприйнятність застосування до українських громадян заходів залякування та психологічного тиску, а також щодо надмірного застосування сили. 

МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів09.03.26, 14:34 • 27443 перегляди

Увагу посла Угорщини також було привернуто до того факту, що попри наявність офіційного запиту, направленого дипломатичними каналами, українським консульським посадовим особам не було надано допуску до затриманих, що є грубим порушенням зазначених міжнародно-правових актів. Принагідно було запрошено інформацію щодо законодавчої ініціативи керівника парламентської фракції "Фідес", зокрема предмета регулювання законодавчої ініціативи та цілей майбутнього закону 

- зазначили в МЗС. 

Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони Ощадбанку09.03.26, 07:15 • 32097 переглядiв

Нагадаємо

Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня. 

В Угорщині заявили, що сімох громадян України, затриманих з інкасаторськими авто з партією грошей та золота в Угорщині, уже було вислано з країни у п'ятницю 6 березня.

Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ "Ощадбанк" на території Угорщини. Відомості внесено до ЄРДР за статтями про незаконне позбавлення волі та захоплення заручників.

Павло Башинський

Політика
Дипломатка
Довічне позбавлення волі
Золото
Raiffeisen Bank International
Ощадбанк
Австрія
Угорщина
Україна