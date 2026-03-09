У МЗС викликали посла Угорщини і висловили протест через залякування та тиск на українських інкасаторів

Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини в Україні Антала Гейзера, якому було висловлено рішучий протест у зв’язку із грубими порушеннями Угорщиною своїх міжнародно-правових зобов’язань. Про це йдеться в заяві МЗС, передає УНН.

9 березня до Міністерства закордонних справ України було викликано посла Угорщини в Україні Антала Гейзера, якому було висловлено рішучий протест у зв’язку із грубими порушеннями Угорщиною своїх міжнародно-правових зобов’язань, зокрема Європейської конвенції з прав людини, Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року та українсько-угорської консульської конвенції у поводженні із незаконно затриманими громадянами України, які здійснювали перевезення цінного вантажу з міста Відень до України на виконання міжнародного контракту між Raiffeisen Bank International AG (Австрія) та АТ "Ощадбанк"

У МЗС додали, що до угорської сторони було доведено позицію про неприйнятність застосування до українських громадян заходів залякування та психологічного тиску, а також щодо надмірного застосування сили.

Увагу посла Угорщини також було привернуто до того факту, що попри наявність офіційного запиту, направленого дипломатичними каналами, українським консульським посадовим особам не було надано допуску до затриманих, що є грубим порушенням зазначених міжнародно-правових актів. Принагідно було запрошено інформацію щодо законодавчої ініціативи керівника парламентської фракції "Фідес", зокрема предмета регулювання законодавчої ініціативи та цілей майбутнього закону