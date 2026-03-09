В МИД вызвали посла Венгрии и выразили протест из-за запугивания и давления на украинских инкассаторов
Украина выразила протест из-за нарушения прав задержанных украинцев, перевозивших груз для Ощадбанка. Консулам не предоставили доступа к гражданам.
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в Украине Антала Гейзера, которому был выражен решительный протест в связи с грубыми нарушениями Венгрией своих международно-правовых обязательств. Об этом говорится в заявлении МИД, передает УНН.
9 марта в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Венгрии в Украине Антал Гейзер, которому был выражен решительный протест в связи с грубыми нарушениями Венгрией своих международно-правовых обязательств, в частности Европейской конвенции по правам человека, Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и украинско-венгерской консульской конвенции в обращении с незаконно задержанными гражданами Украины, которые осуществляли перевозку ценного груза из города Вена в Украину во исполнение международного контракта между Raiffeisen Bank International AG (Австрия) и АО "Ощадбанк"
В МИД добавили, что до венгерской стороны была доведена позиция о неприемлемости применения к украинским гражданам мер запугивания и психологического давления, а также относительно чрезмерного применения силы.
Внимание посла Венгрии также было привлечено к тому факту, что несмотря на наличие официального запроса, направленного по дипломатическим каналам, украинским консульским должностным лицам не был предоставлен допуск к задержанным, что является грубым нарушением указанных международно-правовых актов. Попутно была запрошена информация относительно законодательной инициативы руководителя парламентской фракции "Фидес", в частности предмета регулирования законодательной инициативы и целей будущего закона
Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта.
В Венгрии заявили, что семеро граждан Украины, задержанных с инкассаторскими авто с партией денег и золота в Венгрии, уже были высланы из страны в пятницу 6 марта.
Нацполиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии. Сведения внесены в ЕРДР по статьям о незаконном лишении свободы и захвате заложников.