В МИД вызвали посла Венгрии и выразили протест из-за запугивания и давления на украинских инкассаторов

$43.730.0850.540.36
ukenru
Эксклюзив
19:03 • 1276 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
16:44 • 10333 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 19145 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 26149 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 18158 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 40193 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 30344 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 46869 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 65388 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 110311 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+5°
1.5м/с
60%
761мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 33608 просмотра
Правительство Венгрии зафиксировало рекордный дефицит бюджета из-за предвыборных расходов Орбана9 марта, 12:07 • 11311 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto9 марта, 12:47 • 15784 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto13:29 • 21951 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters15:15 • 6848 просмотра
публикации
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto13:29 • 22063 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 33723 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 40197 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 44020 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 110314 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Юлия Свириденко
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Турция
Реклама
УНН Lite
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo17:41 • 3796 просмотра
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки16:37 • 5192 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок15:28 • 6350 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters15:15 • 6910 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto9 марта, 12:47 • 15866 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Сериал
Золото
Социальная сеть

В МИД вызвали посла Венгрии и выразили протест из-за запугивания и давления на украинских инкассаторов

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Украина выразила протест из-за нарушения прав задержанных украинцев, перевозивших груз для Ощадбанка. Консулам не предоставили доступа к гражданам.

В МИД вызвали посла Венгрии и выразили протест из-за запугивания и давления на украинских инкассаторов

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в Украине Антала Гейзера, которому был выражен решительный протест в связи с грубыми нарушениями Венгрией своих международно-правовых обязательств. Об этом говорится в заявлении МИД, передает УНН

9 марта в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Венгрии в Украине Антал Гейзер, которому был выражен решительный протест в связи с грубыми нарушениями Венгрией своих международно-правовых обязательств, в частности Европейской конвенции по правам человека, Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и украинско-венгерской консульской конвенции в обращении с незаконно задержанными гражданами Украины, которые осуществляли перевозку ценного груза из города Вена в Украину во исполнение международного контракта между Raiffeisen Bank International AG (Австрия) и АО "Ощадбанк" 

- говорится в сообщении. 

В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием09.03.26, 18:44 • 10329 просмотров

В МИД добавили, что до венгерской стороны была доведена позиция о неприемлемости применения к украинским гражданам мер запугивания и психологического давления, а также относительно чрезмерного применения силы. 

МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов09.03.26, 14:34 • 26147 просмотров

Внимание посла Венгрии также было привлечено к тому факту, что несмотря на наличие официального запроса, направленного по дипломатическим каналам, украинским консульским должностным лицам не был предоставлен допуск к задержанным, что является грубым нарушением указанных международно-правовых актов. Попутно была запрошена информация относительно законодательной инициативы руководителя парламентской фракции "Фидес", в частности предмета регулирования законодательной инициативы и целей будущего закона 

- отметили в МИД. 

Украина готовит судебные иски против Венгрии из-за похищенных миллионов Ощадбанка09.03.26, 07:15 • 32092 просмотра

Напомним

Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта. 

В Венгрии заявили, что семеро граждан Украины, задержанных с инкассаторскими авто с партией денег и золота в Венгрии, уже были высланы из страны в пятницу 6 марта.

Нацполиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии. Сведения внесены в ЕРДР по статьям о незаконном лишении свободы и захвате заложников.

Павел Башинский

Политика
Дипломатка
Пожизненное лишение свободы
Золото
Райффайзен Банк Интернациональ
Ощадбанк
Австрия
Венгрия
Украина