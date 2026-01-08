У мзс рф заявили, що розміщення іноземних військ в Україні будуть розглядатися як “законні цілі”

Розміщення в Україні військ та військових об'єктів партнерів України розглядатиметься росією як інтервенція, яка несе загрозу безпеці. Про це заявила представниця російського мзс марія захарова, передає УНН.

Деталі

Як заявили у мзс рф, 6 січня в Парижі учасники "Коаліції охочих" підписали з "київським режимом" декларацію "Надійні гарантії безпеки для міцного і довгострокового миру", які, за словами відомства, "вийшов вкрай далеким від мирного врегулювання".

Він націлений не на досягнення міцного миру і безпеки, а на продовження мілітаризації, ескалацію і розростання конфлікту. Його стрижневий елемент – розміщення на українській території певних багатонаціональних сил, які учасники коаліції повинні будуть сформувати для сприяння відновленню ЗСУ і забезпечення стримування росії після припинення бойових дій - йдеться у повідомленні.

У міністерстві додали, що згідно з уточненнями, після припинення вогню Лондон і Париж планують створити в Україні свої власні військові бази і побудувати там об'єкти для зберігання озброєнь і військової техніки.

У зв'язку з цим мзс росії попереджає, що розміщення на території України військових підрозділів, військових об'єктів, складів та іншої інфраструктури західних країн буде кваліфікуватися як іноземна інтервенція, що несе пряму загрозу безпеці не тільки росії, але й інших країн Європи. Всі такі підрозділи та об'єкти будуть розглядатися як законні бойові цілі зс рф. Дані попередження не раз озвучувалися на найвищому рівні і залишаються актуальними - заявили у міністерстві.

Там також додали, що мирне вирішення конфлікту можливе виключно на основі усунення його першопричин, повернення України до нейтрального позаблокового статусу, її демілітаризації та денацифікації, дотримання Києвом мовних, культурних, релігійних прав і свобод людини, етнічних росіян, російськомовних громадян, представників національних меншин, а також визнання сучасних територіальних реалій, що "склалися в результаті втілення права народів на самовизначення".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський, прем'єр Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон провели коротку церемонію підписання декларації про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні після зустрічі "Коаліції охочих".