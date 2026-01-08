$42.720.15
Ексклюзив
14:11 • 1468 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
13:58 • 3576 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
13:48 • 7296 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
13:23 • 6896 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
12:46 • 7844 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
12:09 • 8578 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
10:13 • 15080 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
10:10 • 12321 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 47095 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
8 січня, 06:38 • 37286 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
13:48 • 7300 перегляди
Торговці смертю: як пов'язані одеська приватна клініка "Одрекс" і похоронний дім "Анубіс"7 січня, 12:23 • 61575 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 66406 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 69515 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 108717 перегляди
У мзс рф заявили, що розміщення іноземних військ в Україні будуть розглядатися як “законні цілі”

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Представниця мзс рф марія захарова заявила, що розміщення в Україні військ та військових об'єктів партнерів буде розглядатися як іноземна інтервенція. росія розцінює це як пряму загрозу безпеці та вважатиме такі об'єкти законними бойовими цілями.

У мзс рф заявили, що розміщення іноземних військ в Україні будуть розглядатися як “законні цілі”

Розміщення в Україні військ та військових об'єктів партнерів України розглядатиметься росією як інтервенція, яка несе загрозу безпеці. Про це заявила представниця російського мзс марія захарова, передає УНН.

Деталі

Як заявили у мзс рф, 6 січня в Парижі учасники "Коаліції охочих" підписали з "київським режимом" декларацію "Надійні гарантії безпеки для міцного і довгострокового миру", які, за словами відомства, "вийшов вкрай далеким від мирного врегулювання".

Він націлений не на досягнення міцного миру і безпеки, а на продовження мілітаризації, ескалацію і розростання конфлікту. Його стрижневий елемент – розміщення на українській території певних багатонаціональних сил, які учасники коаліції повинні будуть сформувати для сприяння відновленню ЗСУ і забезпечення стримування росії після припинення бойових дій 

- йдеться у повідомленні.

У міністерстві додали, що згідно з уточненнями, після припинення вогню Лондон і Париж планують створити в Україні свої власні військові бази і побудувати там об'єкти для зберігання озброєнь і військової техніки.

У зв'язку з цим мзс росії попереджає, що розміщення на території України військових підрозділів, військових об'єктів, складів та іншої інфраструктури західних країн буде кваліфікуватися як іноземна інтервенція, що несе пряму загрозу безпеці не тільки росії, але й інших країн Європи. Всі такі підрозділи та об'єкти будуть розглядатися як законні бойові цілі зс рф. Дані попередження не раз озвучувалися на найвищому рівні і залишаються актуальними 

- заявили у міністерстві.

Там також додали, що мирне вирішення конфлікту можливе виключно на основі усунення його першопричин, повернення України до нейтрального позаблокового статусу, її демілітаризації та денацифікації, дотримання Києвом мовних, культурних, релігійних прав і свобод людини, етнічних росіян, російськомовних громадян, представників національних меншин, а також визнання сучасних територіальних реалій, що "склалися в результаті втілення права народів на самовизначення".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський, прем'єр Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон провели коротку церемонію підписання декларації про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні після зустрічі "Коаліції охочих".

Павло Башинський

Війна в УкраїніНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Париж
Володимир Зеленський
Україна
Лондон