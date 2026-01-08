В мид рф заявили, что размещение иностранных войск в Украине будет рассматриваться как “законные цели”
Киев • УНН
Представитель мид рф Мария Захарова заявила, что размещение в Украине войск и военных объектов партнеров будет рассматриваться как иностранная интервенция. Россия расценивает это как прямую угрозу безопасности и будет считать такие объекты законными боевыми целями.
Детали
Как заявили в мид рф, 6 января в Париже участники "Коалиции желающих" подписали с "киевским режимом" декларацию "Надежные гарантии безопасности для прочного и долгосрочного мира", которая, по словам ведомства, "вышла крайне далекой от мирного урегулирования".
Он нацелен не на достижение прочного мира и безопасности, а на продолжение милитаризации, эскалацию и разрастание конфликта. Его стержневой элемент – размещение на украинской территории определенных многонациональных сил, которые участники коалиции должны будут сформировать для содействия восстановлению ВСУ и обеспечения сдерживания россии после прекращения боевых действий
В министерстве добавили, что согласно уточнениям, после прекращения огня Лондон и Париж планируют создать в Украине свои собственные военные базы и построить там объекты для хранения вооружений и военной техники.
В связи с этим мид россии предупреждает, что размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и другой инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы. Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться как законные боевые цели вс рф. Данные предупреждения не раз озвучивались на высшем уровне и остаются актуальными
Там также добавили, что мирное разрешение конфликта возможно исключительно на основе устранения его первопричин, возвращения Украины к нейтральному внеблоковому статусу, ее демилитаризации и денацификации, соблюдения Киевом языковых, культурных, религиозных прав и свобод человека, этнических русских, русскоязычных граждан, представителей национальных меньшинств, а также признания современных территориальных реалий, "сложившихся в результате воплощения права народов на самоопределение".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон провели короткую церемонию подписания декларации о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после встречи "Коалиции желающих".