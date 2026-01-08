В мид рф заявили, что размещение иностранных войск в Украине будет рассматриваться как “законные цели”

Размещение в Украине войск и военных объектов партнеров Украины будет рассматриваться россией как интервенция, несущая угрозу безопасности. Об этом заявила представитель российского мид мария захарова, передает УНН.

Как заявили в мид рф, 6 января в Париже участники "Коалиции желающих" подписали с "киевским режимом" декларацию "Надежные гарантии безопасности для прочного и долгосрочного мира", которая, по словам ведомства, "вышла крайне далекой от мирного урегулирования".

Он нацелен не на достижение прочного мира и безопасности, а на продолжение милитаризации, эскалацию и разрастание конфликта. Его стержневой элемент – размещение на украинской территории определенных многонациональных сил, которые участники коалиции должны будут сформировать для содействия восстановлению ВСУ и обеспечения сдерживания россии после прекращения боевых действий

В министерстве добавили, что согласно уточнениям, после прекращения огня Лондон и Париж планируют создать в Украине свои собственные военные базы и построить там объекты для хранения вооружений и военной техники.

В связи с этим мид россии предупреждает, что размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и другой инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы. Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться как законные боевые цели вс рф. Данные предупреждения не раз озвучивались на высшем уровне и остаются актуальными