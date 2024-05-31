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У МЗС Грузії заявили послу Литви про грубе втручання Вільнюса у справи країни

У МЗС Грузії заявили послу Литви про грубе втручання Вільнюса у справи країни

Київ • УНН

 • 26187 перегляди

Посол Литви в Тбілісі був викликаний в МЗС Грузії у зв'язку з "грубим втручанням Вільнюса у внутрішні справи" у зв'язку з критикою Литви прийняття Грузією закону про іноагентів і участю Міністра закордонних справ Литви в акціях протесту проти документу.

Посла Литви у Тбілісі Андрюса Каліндру викликали до МЗС Грузії, щоб заявити про грубе втручання Вільнюса у внутрішні справи країни. Про це йдеться у заяві грузинського зовнішньополітичного відомства, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

Грузинська сторона пояснила послу, що заяви, зроблені останнім часом офіційними особами Литви, а також участь глави МЗС Литви в акції протесту та виклик посла Грузії до МЗС Литви через ухвалення закону про прозорість є грубим втручанням у внутрішні справи країни і не відповідають традиційно існуючим дружнім та партнерським відносинам між двома державами

 - йдеться у повідомленні.

За даними МЗС, на зустрічі сторони висловили надію на те, що відносини двох країн повернуться до "позитивного порядку денного".

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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