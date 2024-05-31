В МИД Грузии заявили послу Литвы об грубом вмешательстве Вильнюса в дела страны

Посла Литвы в Тбилиси Андрюса Калиндру вызвали в МИД Грузии, чтобы заявить об грубом вмешательстве Вильнюса во внутренние дела страны. Об этом говорится в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Грузинская сторона пояснила послу, что заявления, сделанные в последнее время официальными лицами Литвы, а также участие главы МИД Литвы в акции протеста и вызов посла Грузии в МИД Литвы из-за принятия закона о прозрачности являются грубым вмешательством во внутренние дела страны и не соответствуют традиционно существующим дружеским и партнерским отношениям между двумя государствами - говорится в сообщении.

По данным МИД, на встрече стороны выразили надежду на то, что отношения двух стран вернутся к "позитивной повестке дня".

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