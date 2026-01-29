У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Київ • УНН
Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф повідомив про значний прогрес у мирному процесі щодо України. Переговори продовжаться, а протокол безпеки та рамкова програма процвітання майже завершені.
Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що в мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу, передає УНН.
Українці заявили, що за останній час - з часів Женеви - ми досягли більшого прогресу, ніж вони бачили за останні чотири роки цього конфлікту. Минулої неділі в Абу-Дабі у нас було п'ять російських генералів разом з Джаредом, мною і Деном Дрісколлом. І ми вважаємо, що серйозно просунулися. Переговори продовжаться приблизно через тиждень, але між сторонами відбувається багато позитивного під час обговорення "земельної угоди"
Він додав, що учасники переговорів здебільшого завершили два ключові компоненти ширшої угоди: протокол про безпеку та рамкову програму процвітання, спрямовану на підтримку післявоєнної стабільності та відбудови України.
У нас є угода про протокол безпеки, яка значною мірою завершена, угода про процвітання, яка значною мірою завершена. І я думаю, що народ України зараз сповнений надії та очікує, що ми незабаром укладемо мирну угоду
Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто попросив російського диктатора володимира путіна не здійснювати ударів по Києву та іншим містам України протягом тижня.