У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що в мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу, передає УНН.

Українці заявили, що за останній час - з часів Женеви - ми досягли більшого прогресу, ніж вони бачили за останні чотири роки цього конфлікту. Минулої неділі в Абу-Дабі у нас було п'ять російських генералів разом з Джаредом, мною і Деном Дрісколлом. І ми вважаємо, що серйозно просунулися. Переговори продовжаться приблизно через тиждень, але між сторонами відбувається багато позитивного під час обговорення "земельної угоди" - сказав Віткофф.

Він додав, що учасники переговорів здебільшого завершили два ключові компоненти ширшої угоди: протокол про безпеку та рамкову програму процвітання, спрямовану на підтримку післявоєнної стабільності та відбудови України.

У нас є угода про протокол безпеки, яка значною мірою завершена, угода про процвітання, яка значною мірою завершена. І я думаю, що народ України зараз сповнений надії та очікує, що ми незабаром укладемо мирну угоду - заявив Віткофф.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто попросив російського диктатора володимира путіна не здійснювати ударів по Києву та іншим містам України протягом тижня.