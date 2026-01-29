$42.770.19
18:35 • 1504 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
17:45 • 6018 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
13:51 • 13046 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
13:24 • 23270 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 22209 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 26729 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 24391 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
29 января, 11:30 • 18375 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
29 января, 10:21 • 20153 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
29 января, 10:01 • 28725 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф

Киев • УНН

 1494 просмотра

Специальный посланник президента США Стив Виткофф сообщил о значительном прогрессе в мирном процессе по Украине. Переговоры продолжатся, а протокол безопасности и рамочная программа процветания почти завершены.

В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф

Специальный посланник президента США Стив Виткофф заявил, что в мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс, передает УНН

Украинцы заявили, что за последнее время – со времен Женевы – мы достигли большего прогресса, чем они видели за последние четыре года этого конфликта. В прошлое воскресенье в Абу-Даби у нас было пять российских генералов вместе с Джаредом, мной и Дэном Дрисколлом. И мы считаем, что серьезно продвинулись. Переговоры продолжатся примерно через неделю, но между сторонами происходит много позитивного при обсуждении "земельной сделки" 

- сказал Виткофф. 

Он добавил, что участники переговоров в основном завершили два ключевых компонента более широкого соглашения: протокол о безопасности и рамочную программу процветания, направленную на поддержание послевоенной стабильности и восстановления Украины.

У нас есть соглашение о протоколе безопасности, которое в значительной степени завершено, соглашение о процветании, которое в значительной степени завершено. И я думаю, что народ Украины сейчас полон надежды и ожидает, что мы скоро заключим мирное соглашение 

- заявил Виткофф. 

Напомним 

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично попросил российского диктатора владимира путина не наносить удары по Киеву и другим городам Украины в течение недели.

Павел Башинский

