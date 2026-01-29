В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф

Специальный посланник президента США Стив Виткофф заявил, что в мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс, передает УНН.

Украинцы заявили, что за последнее время – со времен Женевы – мы достигли большего прогресса, чем они видели за последние четыре года этого конфликта. В прошлое воскресенье в Абу-Даби у нас было пять российских генералов вместе с Джаредом, мной и Дэном Дрисколлом. И мы считаем, что серьезно продвинулись. Переговоры продолжатся примерно через неделю, но между сторонами происходит много позитивного при обсуждении "земельной сделки" - сказал Виткофф.

Он добавил, что участники переговоров в основном завершили два ключевых компонента более широкого соглашения: протокол о безопасности и рамочную программу процветания, направленную на поддержание послевоенной стабильности и восстановления Украины.

У нас есть соглашение о протоколе безопасности, которое в значительной степени завершено, соглашение о процветании, которое в значительной степени завершено. И я думаю, что народ Украины сейчас полон надежды и ожидает, что мы скоро заключим мирное соглашение - заявил Виткофф.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично попросил российского диктатора владимира путина не наносить удары по Киеву и другим городам Украины в течение недели.