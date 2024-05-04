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У МОЗ розповіли, як лікарі мають визначати придатність або непридатність до військової служби

У МОЗ розповіли, як лікарі мають визначати придатність або непридатність до військової служби

Київ • УНН

 • 25149 перегляди

Критерії визначення придатності або непридатності до військової служби у воєнний час охоплюють 86 груп захворювань з більш ніж 5 000 діагнозів, при цьому враховується ступінь втрати працездатності.

Критерії непридатності до військової служби в воєнних умовах охоплюють 86 груп захворювань із понад 5 тисячами діагнозів. При цьому придатність чи непридатність визначається на основі ступеня порушення функцій. Про це розповіла директорка департаменту  охорони здоров’я Міноборони України Оксана Сухорукова в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

Вона розповіла, що критерії придатності до військової служби поділяються на захворювання та на ступені порушення функцій.

В наказі є 86 груп, в яких понад 70 пунктів передбачають пункти "непридатний" в якому прописано понад 5 тисяч діагнозів. В кожній групі можуть бути як повністю придатні так і повністю непридатні, в залежності від ступеню порушення функцій

- сказала Оксана Сухорукова.

У приклад вона навела конкретну хворобу.

Наприклад, у людини в анамнезі була виразка, а на поточний момент залишився тільки рубець – така людина придатна. А якщо виразка була з ускладненнями, було проведено оперативне втручання з видаленням значної частини шлунку - така людина непридатна. Також є непридатними люди з ампутаціями на будь-якому рівні, окрім кисті, стопи і пальців. З відсутністю одного ока або сліпотою одного ока людина є непридатною

- розповіла вона.

Нагадаємо

З 4 травня набуває чинності наказ Міністерства оборони про зміни до положення про військово-лікарську комісію у Збройних силах України, що визначає придатність до військової служби за наявності певних діагнозів.

Згідно з наказом, зокрема, непридатними до військової служби визнаються громадяни, які мають інфекційні захворювання, що не піддаються лікуванню, вірусні інфекційні захворювання центральної нервової системи, вірусні інфекційні ураження шкіри, протозойні захворювання, гельмінтози.

При цьому із середини травня в Україні розпочнеться повторний медогляд обмежено придатних для військової служби, у зв'язку з тим, що президент підписав Закон № 10313, який скасовує висновок ВЛК "обмежено придатний".

Скасування статусу "обмежено придатний": Міноборони пояснило, що чекає на військових та військовозобовʼязаних04.04.24, 14:02 • 23205 переглядiв

Ірина Колеснік

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