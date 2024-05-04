В Минздраве рассказали, как врачи должны определять пригодность или непригодность к военной службе

Критерии непригодности к военной службе в военных условиях охватывают 86 групп заболеваний с более чем 5 тысячами диагнозов. При этом пригодность или непригодность определяется на основе степени нарушения функций. Об этом рассказала директор департамента здравоохранения Минобороны Украины Оксана Сухорукова в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Она рассказала, что критерии годности к военной службе делятся на заболевания и на степени нарушения функций.

В приказе есть 86 групп, в которых более 70 пунктов предусматривают пункты "непригоден" в котором прописано более 5 тысяч диагнозов. В каждой группе могут быть как полностью пригодны так и полностью непригодны, в зависимости от степени нарушения функций - сказала Оксана Сухорукова.

В пример она привела конкретную болезнь.

Например, у человека в анамнезе была язва, а на текущий момент остался только рубец - такой человек пригоден. А если язва была с осложнениями, было проведено оперативное вмешательство с удалением значительной части желудка - такой человек непригоден. Также непригодны люди с ампутациями на любом уровне, кроме кисти, стопы и пальцев. С отсутствием одного глаза или слепотой одного глаза человек является непригодным - рассказала она.

Напомним

С 4 мая вступает в силу приказ Министерства обороны об изменениях в положение о военно-врачебной комиссии в Вооруженных силах Украины, определяющий пригодность к военной службе при наличии определенных диагнозов.

Согласно приказу, в частности, непригодными к военной службе признаются граждане, имеющие инфекционные заболевания, не поддающиеся лечению, вирусные инфекционные заболевания центральной нервной системы, вирусные инфекционные поражения кожи, протозойные заболевания, гельминтозы.

При этом с середины мая в Украине начнется повторный медосмотр ограниченно годных для военной службы, в связи с тем, что президент подписал Закон № 10313, который отменяет заключение ВВК "ограниченно годный".

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