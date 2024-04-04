Отмена статуса "ограниченно годный": Минобороны объяснило, что ждет военных и военнообязанных

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
  •  21192 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
  •  46001 просмотра

Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  132451 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
  •  133486 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
  •  133171 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
3 апреля 2024, 11:35  •  117069 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
3 апреля 2024, 11:28  •  159047 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
3 апреля 2024, 07:39  •  102056 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
3 апреля 2024, 06:45  •  105228 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
2 апреля 2024, 14:32  •  128639 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  544507 просмотра

Отмена статуса "ограниченно годный": Минобороны объяснило, что ждет военных и военнообязанных

В Минобороны объясняют, что отмена статуса "ограниченно годный" для военнослужащих и военнообязанных требует повторного медицинского осмотра в течение 9 месяцев, после чего они будут определены как "годные" или "непригодные" к военной службе.

Война •   •  11782 просмотра
Отмена статуса "ограниченно годный": Минобороны объяснило, что ждет военных и военнообязанных

Пожизненное получил агент рф, который навел ракетный удар по пиццерии в Краматорске

Житель Краматорска был приговорен к пожизненному заключению за государственную измену после того, как предоставил российским войскам информацию, приведшую к ракетному удару по ресторану, в результате которого погибло 13 человек, в том числе 4 детей.

Криминал и ЧП •   •  9230 просмотра
Пожизненное получил агент рф, который навел ракетный удар по пиццерии в Краматорске

Ядерная установка "Источник нейтронов" в Харькове обесточена из-за атаки рф, радиационная ситуация в пределах нормы - регулятор

Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харькове осталась без внешнего электроснабжения из-за российских обстрелов, но радиационная ситуация на объекте остается в пределах нормы, поскольку работают аварийные дизель-генераторы.

Война •   •  9364 просмотра
Ядерная установка "Источник нейтронов" в Харькове обесточена из-за атаки рф, радиационная ситуация в пределах нормы - регулятор

Зеленский отреагировал на ночной удар рф по Харькову: "российские террористы будут отвечать"

В результате ночного удара россии по Харькову погибли 4 человека. Зеленский заявил, что российские террористы будут отвечать за свои действия в Харькове и за все акты агрессии против нашего народа.

Война •   •  9446 просмотра
Зеленский отреагировал на ночной удар рф по Харькову: "российские террористы будут отвечать"

Кулеба прокомментировал возможные факты поставки баллистических ракет для рф от других стран

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал возможные факты поставки баллистических ракет для рф от других стран.

Война •   •  13242 просмотра
Кулеба прокомментировал возможные факты поставки баллистических ракет для рф от других стран

Подписать меморандум не удалось, но диалог продолжается - Высоцкий об украинско-польских переговорах по разблокированию границы

Несмотря на длительные переговоры между украинскими и польскими фермерами, меморандум пока не удалось подписать. Диалог продолжается. Ожидается достижение договоренностей, которые повлияют на разблокирование пограничных пунктов пропуска.

Экономика •   •  11465 просмотра
Подписать меморандум не удалось, но диалог продолжается - Высоцкий об украинско-польских переговорах по разблокированию границы

россияне сегодня атаковали Харьковский район, есть погибший - ОВА

Сегодня российские войска атаковали Харьковский район, в результате чего погиб гражданский мужчина в тракторе.

Война •   •  10321 просмотра
россияне сегодня атаковали Харьковский район, есть погибший - ОВА

Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

Система автоматической блокировки налоговых накладных СМКОР дискредитировала себя, но власть продолжает игнорировать рекомендации НАПК относительно коррупционных рисков и Указ Президента о ее проверке, что вызывает беспокойство бизнеса и экспертов относительно злоупотреблений и давления на предприятия.

Экономика •   •  46001 просмотра
Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

На Днепропетровщине сбили вражеский БПЛА

В Днепровском районе Днепропетровской области силами противовоздушной обороны был сбит вражеский беспилотник.

Война •   •  10238 просмотра
На Днепропетровщине сбили вражеский БПЛА

В Днепре задержали рэкетиров, которые "облагали данью" местных предпринимателей

Организованную преступную группировку, которая требовала деньги у малого бизнеса в прифронтовом Днепре, провоцируя конфликты, похищая жертв, пытая их в подвале и требуя "дань", обезвредили сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

Криминал и ЧП •   •  9154 просмотра
В Днепре задержали рэкетиров, которые "облагали данью" местных предпринимателей