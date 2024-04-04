Отмена статуса "ограниченно годный": Минобороны объяснило, что ждет военных и военнообязанных

Министерство обороны Украины объяснило, что ждет военных и военнообязанных, которые имеют статус "ограниченно годный", передает УНН.

3 апреля опубликован подписанный Президентом Владимиром Зеленским закон № 3621-IX, который, в частности, предусматривает отмену статуса "ограниченно годный".

В Минобороны отмечают, что отмена статуса "ограниченно годный" не означает автоматического перехода к другому статусу (годный/негодный). Закон вступает в силу через месяц после опубликования, а именно 4 мая 2024 года.

Граждане, которые признаны "ограниченно годными", должны повторно пройти ВВК в течение 9 месяцев после вступления в силу закона. То есть до 4 февраля 2025 года.

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После вступления закона в силу у правительства есть 3 месяца на принятие соответствующих нормативно-правовых актов, которые определяют обновленный перечень заболеваний для определения пригодности или непригодности к военной службе.

Как сообщают в Минобороны, после повторного осмотра:

- военные, которые признаны непригодными - будут уволены с военной службы

- военные, которые признаны годными - продолжат проходить военную службу

Военнообязанные, которые будут признаны непригодными - исключаются из воинского учета, а военнообязанные, которые признаны годными - могут проходить службу.

Дополнение

2 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 10313 об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Документ также отменяет статус "ограниченно годный", отныне есть только две категории "годный" и "непригодный" к военной службе.

Также Зеленский подписал законопроект о создании электронного кабинета военнообязанного, что будет способствовать быстрому сбору и обработке военных данных и переводу услуг для военнослужащих в цифровой формат, тем самым усиливая обороноспособность Украины.