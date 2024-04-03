Полмиллиона не нужно: Зеленский о мобилизации

Полмиллиона мобилизованных Украине не нужно. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом. Однако, он не озвучил необходимое количество людей, которых планируют призвать, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, сколько Украина собирается мобилизовать в этом году мужчин после аудита Сырского, Зеленский ответил, что полмиллиона не будут призывать.

Полмиллиона нам не нужно, я благодарен Главкому за аудит. Важно, что он нашел Силы и внутри ВСУ. Соответствующее количество, которое не было на фронте, они на фронте будут - сказал Зеленский.

Он отметил, что пока не готов озвучить публично сколько будет мобилизовано людей в Украине.

Что касается отдельного количества, сколько будет мобилизовано пока вам не готов сказать. Могу сказать, что россия на 1 июня готовит мобилизацию 300 тыс. военных дополнительно - заявил Зеленский.

Дополнение

4 марта Зеленский заслушал Сырского об аудите ВСУ и ротации бригад.

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