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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Что предусматривает новый закон о мобилизации: разъяснение Минобороны

Что предусматривает новый закон о мобилизации: разъяснение Минобороны

Киев  •  УНН

27 марта 2024, 17:17  •  13507 просмотра

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Новый закон о мобилизации и военной подготовке вводит базовую военную подготовку в университетах с 2025 года, срочную военную службу продолжительностью 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное время вместо срочной службы, мобилизацию с 25 до 60 лет и отсрочку от военной службы до достижения призывного возраста для граждан с 18 лет.

В Минобороны дали разъяснения, что предусматривает новый закон о мобилизации и военной подготовке. Об этом пишет УНН, с ссылкой  на пресс-службу оборонного ведомства.

Детали

Законопроект № 10449 о мобилизации и военной подготовке, который сейчас находится на финальной стадии рассмотрения поправок в комитете ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, должен ввести на законодательном уровне следующие изменения:

  • Мобилизация предлагается от 25 до 60 лет *С 2025 года в высших учебных заведениях вводится базовая военная подготовка.
  • От прохождения базовой военной подготовки в университетах освобождаются некоторые категории граждан 
  • Вместо срочной вводится базовая военная служба на срок 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное  
  • Граждане с 18 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы 
  • Граждане с 18 лет, независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы, получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста
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Дополнительно

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект № 10449, который предусматривает изменения в законодательство о мобилизации, 7 февраля. В парламенте отмечали, что ко второму чтению законопроект будет иметь изменения. В частности, в монобольшинстве указывали, что ко второму чтению будут искать компромиссы по отсрочке от военной службы для аспирантов, ареста счетов и тому подобное.

Накануне народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки во время работы над законопроектом о мобилизации отклонил правку по мобилизации с 18 летнего возраста

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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