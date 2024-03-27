Что предусматривает новый закон о мобилизации: разъяснение Минобороны

В Минобороны дали разъяснения, что предусматривает новый закон о мобилизации и военной подготовке. Об этом пишет УНН, с ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Детали

Законопроект № 10449 о мобилизации и военной подготовке, который сейчас находится на финальной стадии рассмотрения поправок в комитете ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, должен ввести на законодательном уровне следующие изменения:

Мобилизация предлагается от 25 до 60 лет *С 2025 года в высших учебных заведениях вводится базовая военная подготовка.

От прохождения базовой военной подготовки в университетах освобождаются некоторые категории граждан

Вместо срочной вводится базовая военная служба на срок 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное

Граждане с 18 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы

Граждане с 18 лет, независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы, получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста

Дополнительно

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект № 10449, который предусматривает изменения в законодательство о мобилизации, 7 февраля. В парламенте отмечали, что ко второму чтению законопроект будет иметь изменения. В частности, в монобольшинстве указывали, что ко второму чтению будут искать компромиссы по отсрочке от военной службы для аспирантов, ареста счетов и тому подобное.

Накануне народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки во время работы над законопроектом о мобилизации отклонил правку по мобилизации с 18 летнего возраста.