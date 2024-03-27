Законопроект о мобилизации готов на 82%, рассмотрено более 3 500 поправок - Железняк

Законопроект о мобилизации почти готов. Комитет по вопросам безопасности уже рассмотрел 3518 правок. Завтра планируют рассмотреть оставшиеся. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР, нардеп Ярослав Железняк, пишет УНН.

Сегодня Комитет по вопросам безопасности дошел по законопроекту о мобилизации до 3518 правки. Соответственно закон готов на 82%. Завтра планируют рассмотреть все что осталось. То есть завтра Комитет завершит рассмотрение всех поправок к закону. - написал Железняк в своем телеграм-канале.

Может быть готов более чем на 80%: нардеп анонсировал продолжение работы комитета над законопроектом о мобилизации

Напомним,

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект № 10449, который предусматривает изменения в законодательство о мобилизации, 7 февраля. В парламенте отмечали, что ко второму чтению законопроект будет иметь изменения. В частности, в монобольшинстве указывали, что ко второму чтению будут искать компромиссы по отсрочке от военной службы для аспирантов, ареста счетов и тому подобное.

Накануне народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки во время работы над законопроектом о мобилизации отклонил правку по мобилизации с 18 летнего возраста.