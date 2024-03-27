Может быть готов более чем на 80%: нардеп анонсировал продолжение работы комитета над законопроектом о мобилизации

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сегодня продолжит работу над законопроектом о мобилизации. Нардепы планируют рассмотреть еще более 700 поправок и таким образом, вероятно, пройдя более 80% законопроекта, сообщил в среду народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Сегодня Комитет по вопросам безопасности продолжит работу над законопроектом о мобилизации Запланировано рассмотреть еще 700 правок (2816-3518). Получается после сегодняшнего дня законопроект будет готов на 82% - написал Железняк в Telegram.

По его словам, с такой скоростью рассмотрения останется лишь одно заседание по поправкам.

Напомним

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект № 10449, который предусматривает изменения в законодательство о мобилизации, 7 февраля. В парламенте отмечали, что ко второму чтению законопроект будет иметь изменения. В частности, в монобольшинстве указывали, что ко второму чтению будут искать компромиссы по отсрочке от военной службы для аспирантов, ареста счетов и тому подобное.

Накануне народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки во время работы над законопроектом о мобилизации отклонил правку относительно мобилизации с 18 летнего возраста.