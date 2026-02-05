У Львові збили дрон, який націлювався на об’єкт критичної інфраструктури – Садовий

$43.170.02
51.030.08
ukenru
Ексклюзив
15:05 • 3936 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
14:39 • 5002 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
13:04 • 10959 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
10:18 • 21074 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 48308 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53 • 25632 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 25270 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 20967 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 14161 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 13942 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
3м/с
84%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - АндрющенкоPhoto5 лютого, 07:12 • 28894 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto11:46 • 14781 перегляди
Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися12:00 • 20349 перегляди
Зниклу 13-річну дівчинку з Львівщини знайшли мертвою12:12 • 5566 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo13:14 • 10068 перегляди
Публікації
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
15:05 • 3906 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
10:05 • 48287 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 62185 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 92135 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 91983 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Європа
Львів
Реклама
УНН Lite
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро15:30 • 376 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo13:14 • 10125 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto11:46 • 14834 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 36615 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 20532 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
МіГ-29
Опалення

У Львові збили дрон, який націлювався на об’єкт критичної інфраструктури – Садовий

Київ • УНН

 • 74 перегляди

На Львівщині сили оборони знешкодили ворожий безпілотник, який атакував об'єкт критичної інфраструктури. Інцидент минув без жертв та значних пошкоджень.

У Львові збили дрон, який націлювався на об’єкт критичної інфраструктури – Садовий

На території Львівської громади сили оборони знешкодили ворожий безпілотник, що здійснював атаку на об’єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає УНН.

За його словами, інцидент минув без жертв і серйозних наслідків. Пожежі та значних пошкоджень не зафіксовано.

Атака була спрямована на важливий інфраструктурний об’єкт, однак завдяки оперативним діям загрозу вдалося нейтралізувати.

Нагадаємо

У Львові пролунав вибух, працюють сили ППО. Голова Львівської ОВА Максим Козицький закликав мешканців залишатися в укриттях.

Над Львовом попередньо знищили ворожий дрон - ОВА05.02.26, 17:07 • 1776 переглядiв

Андрій Тимощенков

Війна в Україні
Енергетика
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Андрій Садовий
Львів