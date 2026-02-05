У Львові збили дрон, який націлювався на об’єкт критичної інфраструктури – Садовий
Київ • УНН
На Львівщині сили оборони знешкодили ворожий безпілотник, який атакував об'єкт критичної інфраструктури. Інцидент минув без жертв та значних пошкоджень.
На території Львівської громади сили оборони знешкодили ворожий безпілотник, що здійснював атаку на об’єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає УНН.
За його словами, інцидент минув без жертв і серйозних наслідків. Пожежі та значних пошкоджень не зафіксовано.
Атака була спрямована на важливий інфраструктурний об’єкт, однак завдяки оперативним діям загрозу вдалося нейтралізувати.
