Во Львове сбили дрон, который целился на объект критической инфраструктуры – Садовый
Киев • УНН
На Львовщине силы обороны обезвредили вражеский беспилотник, атаковавший объект критической инфраструктуры. Инцидент прошел без жертв и значительных повреждений.
На территории Львовской общины силы обороны обезвредили вражеский беспилотник, совершавший атаку на объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает УНН.
По его словам, инцидент обошелся без жертв и серьезных последствий. Пожара и значительных повреждений не зафиксировано.
Атака была направлена на важный инфраструктурный объект, однако благодаря оперативным действиям угрозу удалось нейтрализовать.
Напомним
Во Львове прогремел взрыв, работают силы ПВО. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий призвал жителей оставаться в укрытиях.
