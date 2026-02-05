$43.170.02
Эксклюзив
15:05 • 10611 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
14:39 • 10655 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
13:04 • 13832 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 24464 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 53914 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 26715 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 26122 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 21379 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 14429 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 14160 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Во Львове сбили дрон, который целился на объект критической инфраструктуры – Садовый

Киев • УНН

 • 1814 просмотра

На Львовщине силы обороны обезвредили вражеский беспилотник, атаковавший объект критической инфраструктуры. Инцидент прошел без жертв и значительных повреждений.

Во Львове сбили дрон, который целился на объект критической инфраструктуры – Садовый

На территории Львовской общины силы обороны обезвредили вражеский беспилотник, совершавший атаку на объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает УНН.

По его словам, инцидент обошелся без жертв и серьезных последствий. Пожара и значительных повреждений не зафиксировано.

Атака была направлена на важный инфраструктурный объект, однако благодаря оперативным действиям угрозу удалось нейтрализовать.

Напомним

Во Львове прогремел взрыв, работают силы ПВО. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий призвал жителей оставаться в укрытиях.

Андрей Тимощенков

