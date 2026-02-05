Над Львовом предварительно уничтожили вражеский дрон - ОВА
Киев • УНН
Над Львовом мобильная огневая группа уничтожила вражеский беспилотник. На месте происшествия работают все профильные службы.
Мобильная огневая группа, предварительно, уничтожила вражеский беспилотник над Львовом, сообщил в четверг глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.
Предварительно, мобильная огневая группа уничтожила вражеский беспилотник над Львовом. На месте работают все профильные службы
Напомним
Ранее сегодня на фоне дроновой угрозы во Львове прозвучал взрыв, работали силы ПВО.