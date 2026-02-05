Enemy drone preliminarily destroyed over Lviv - RMA

$43.170.02
51.030.08
ukenru
Exclusive
03:05 PM • 1696 views
"There will be problems, but unfortunately, we shouldn't expect the collapse of the Russian front": expert explained what Starlink's disconnection means for the enemy army
Exclusive
02:39 PM • 3282 views
End of the nuclear deterrence agreement between Russia and the US: what changes in global security and is there a threat to the world and Ukraine
01:04 PM • 10110 views
Zelenskyy announced the return of 157 Ukrainians home as part of an exchange after a long pausePhoto
10:18 AM • 20156 views
US, Ukraine, and Russia agreed to exchange 314 prisoners - Witkoff
Exclusive
10:05 AM • 46796 views
Restoration of open competitions for public positions is necessary to receive €50 billion from the EU - Shuliak
09:53 AM • 25285 views
Starlink terminals on the "whitelist" are working, while Russian terminals are already blocked - Fedorov
09:33 AM • 25019 views
Defense Forces struck the infrastructure of the Russian Kapustin Yar training ground, including with the use of "Flamingo" - General Staff
February 5, 09:26 AM • 20871 views
General Staff confirmed the destruction of the occupiers' logistics hub, drone control point of the "Akhmat" unit in the Kursk region
February 5, 09:20 AM • 14099 views
Amidst bad weather, 259 road accidents have already occurred: up to a third in Kyiv and the region, traffic on the Zhytomyr highway is difficult
February 5, 07:22 AM • 13888 views
Second day of negotiations involving Ukraine, the US, and Russia has begun in Abu Dhabi - Umerov
Rubrics
Main
Main
Politics
Politics
War in Ukraine
War in Ukraine
Economy
Economy
Society
Society
Crimes and emergencies
Crimes and emergencies
News of the World
News of the World
Kyiv
Kyiv
Health
Health
Technologies
Technologies
Sports
Sports
Culture
Culture
Life hack
Life hack
UNN Lite
UNN Lite
Auto
Auto
Education
Education
Weather and environment
Weather and environment
Real Estate
Real Estate
Finance
Finance
Culinary
Culinary
Business News
Business News
Publications
Exclusives
Menu
Tags
Authors
About agency
Contact
Advertising
Archive

Information agency «Ukrainian National News»

Subject in the field of online media; media identifier - R40-05926

This resource is intended for persons who have reached the age of 21.

All rights reserved. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4.1m/s
83%
749mm
Electricity outage schedules
Popular news
Russian drone attack on Kyiv: high-rise buildings damaged, casualties reportedPhotoFebruary 5, 05:37 AM • 29190 views
Occupiers are transferring troops to the north of Donetsk region, the format of the transfer is atypical - AndryushchenkoPhotoFebruary 5, 07:12 AM • 27863 views
Star of "The Voice of Ukraine" showed her daughter for the first time and revealed her namePhoto11:46 AM • 13442 views
Negotiations between Ukraine, the US, and Russia in Abu Dhabi have concluded12:00 PM • 19302 views
"When words are unnecessary": Olena Mozgova showed her military husband and a tender moment with their daughterVideo01:14 PM • 7466 views
Publications
"There will be problems, but unfortunately, we shouldn't expect the collapse of the Russian front": expert explained what Starlink's disconnection means for the enemy army
Exclusive
03:05 PM • 1696 views
Restoration of open competitions for public positions is necessary to receive €50 billion from the EU - Shuliak
Exclusive
10:05 AM • 46796 views
StopOdrex activists launched a Telegram channel after the clinic's third website blockingFebruary 4, 11:15 AM • 61481 views
From one tragedy to a systemic problem: how a scandalous clinic tries to shift the focus in the "Odrex Case"February 3, 02:37 PM • 91413 views
Pressure on strategic business: what is behind the cases against Roman Mileshko's airline groupFebruary 3, 02:17 PM • 91320 views
Actual people
Volodymyr Zelenskyy
Donald Tusk
Donald Trump
Rustem Umerov
Vitali Klitschko
Actual places
Ukraine
United States
Abu Dhabi
Europe
Lviv
Advertisement
UNN Lite
"When words are unnecessary": Olena Mozgova showed her military husband and a tender moment with their daughterVideo01:14 PM • 8164 views
Star of "The Voice of Ukraine" showed her daughter for the first time and revealed her namePhoto11:46 AM • 13782 views
Princess of Wales confirms new family member: Kate and William have a puppyFebruary 4, 11:05 PM • 35817 views
Violet Bridgerton's Corset: Costume Designer Reveals Details of CreationVideoFebruary 4, 07:58 PM • 20250 views
Melovin's burning piano, Jamala's magical tree, and Ziferblat's prayer bird: how much Ukrainian artists' Eurovision trips costVideoFebruary 4, 06:16 PM • 19813 views
Actual
Technology
Social network
The Diplomat
Mikoyan MiG-29
Heating

Enemy drone preliminarily destroyed over Lviv - RMA

Kyiv • UNN

 • 772 views

A mobile fire group destroyed an enemy drone over Lviv. All relevant services are working at the scene.

Enemy drone preliminarily destroyed over Lviv - RMA

A mobile fire group reportedly destroyed an enemy drone over Lviv, Maksym Kozytskyi, head of the Lviv Regional Military Administration, announced on Thursday, UNN reports.

Reportedly, a mobile fire group destroyed an enemy drone over Lviv. All relevant services are working at the scene.

- Kozytskyi reported on Telegram.

Recall

Earlier today, amid a drone threat, an explosion occurred in Lviv, and air defense forces were at work.

Julia Shramko

News of the World
Air raid alert
Martial law
War in Ukraine
Lviv