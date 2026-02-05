Enemy drone preliminarily destroyed over Lviv - RMA
Kyiv • UNN
A mobile fire group destroyed an enemy drone over Lviv. All relevant services are working at the scene.
A mobile fire group reportedly destroyed an enemy drone over Lviv, Maksym Kozytskyi, head of the Lviv Regional Military Administration, announced on Thursday, UNN reports.
Reportedly, a mobile fire group destroyed an enemy drone over Lviv. All relevant services are working at the scene.
Recall
Earlier today, amid a drone threat, an explosion occurred in Lviv, and air defense forces were at work.