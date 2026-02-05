$43.170.02
Ексклюзив
15:05 • 708 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
14:39 • 2514 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
13:04 • 9450 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузи
10:18 • 19717 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 46104 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53 • 25143 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
09:33 • 24915 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
09:26 • 20811 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 14057 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 13854 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
15:05 • 708 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
10:05 • 46104 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка
Над Львовом попередньо знищили ворожий дрон - ОВА

Київ • УНН

 • 240 перегляди

Над Львовом мобільна вогнева група знищила ворожий безпілотник. На місці події працюють всі профільні служби.

Над Львовом попередньо знищили ворожий дрон - ОВА

Мобільна вогнева група, попередньо, знищила ворожий безпілотник над Львовом, повідомив у четвер голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.

Попередньо, мобільна вогнева група знищила ворожий безпілотник над Львовом. На місці працюють всі профільні служби

- повідомив Козицький у Telegram.

Нагадаємо

Раніше сьогодні на тлі дронової загрози у Львові пролунав вибух, працювали сили ППО. 

Юлія Шрамко

Новини Світу
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Львів