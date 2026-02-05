Над Львовом попередньо знищили ворожий дрон - ОВА
Київ • УНН
Над Львовом мобільна вогнева група знищила ворожий безпілотник. На місці події працюють всі профільні служби.
Нагадаємо
Раніше сьогодні на тлі дронової загрози у Львові пролунав вибух, працювали сили ППО.