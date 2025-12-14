$42.270.00
Ексклюзив
12:56 • 3224 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
10:14 • 9338 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 31536 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 56225 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 39923 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 39194 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 32065 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 19914 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 18890 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 16550 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
У Львові прощаються із народним артистом Степаном Гігою

Київ • УНН

 • 52 перегляди

У Львові розпочалося прощання народного артиста України Степана Гіги, який помер 12 грудня. Прощання триватиме до 23:00 у Гарнізонному храмі, а похорон відбудеться наступного дня на Личаківському кладовищі.

У Львові прощаються із народним артистом Степаном Гігою
Фото: instagram.com/stepan.giga_official

У Львові розпочинається прощання з українським естрадним співаком, композитором і народним артистом України Степаном Гігою, який помер 12 грудня. Про це повідомляє у своєму Телеграм-каналі мер Львова Андрій Садовий, пише УНН.

Деталі

Початок прощання відбувається у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла у Львові.

За словами мера Андрія Садового, прощання розпочалося о 16:00, а о 19:00 у храмі відбудеться чин парастасу, крім того, загалом прощання триватиме до 23:00.

Також, наступного дня, у понеділок, о 14:00 - відбудеться чин похорону у Гарнізонному храмі.

Орієнтовно о 15:00 відбудеться загальноміське прощання на площі Ринок, а поховають Степана Гігу на 75-му полі Личаківського кладовища, повідомив Садовий.

Організацією прощання та поховання народного артиста України займається місто.

Нагадаємо

Напередодні стало відомо, що 12 грудня у Львові помер відомий співак Степан Гіга у віці 66 років. Він помер у реанімації Першого ТМО Львова, проте родина поки не підтвердила інформацію.

Алла Кіосак

СуспільствоКультура
Музикант
Андрій Садовий
Львів