У Львові прощаються із народним артистом Степаном Гігою
Київ • УНН
У Львові розпочалося прощання народного артиста України Степана Гіги, який помер 12 грудня. Прощання триватиме до 23:00 у Гарнізонному храмі, а похорон відбудеться наступного дня на Личаківському кладовищі.
У Львові розпочинається прощання з українським естрадним співаком, композитором і народним артистом України Степаном Гігою, який помер 12 грудня. Про це повідомляє у своєму Телеграм-каналі мер Львова Андрій Садовий, пише УНН.
Деталі
Початок прощання відбувається у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла у Львові.
За словами мера Андрія Садового, прощання розпочалося о 16:00, а о 19:00 у храмі відбудеться чин парастасу, крім того, загалом прощання триватиме до 23:00.
Також, наступного дня, у понеділок, о 14:00 - відбудеться чин похорону у Гарнізонному храмі.
Орієнтовно о 15:00 відбудеться загальноміське прощання на площі Ринок, а поховають Степана Гігу на 75-му полі Личаківського кладовища, повідомив Садовий.
Організацією прощання та поховання народного артиста України займається місто.
Нагадаємо
Напередодні стало відомо, що 12 грудня у Львові помер відомий співак Степан Гіга у віці 66 років. Він помер у реанімації Першого ТМО Львова, проте родина поки не підтвердила інформацію.