Во Львове прощаются с народным артистом Степаном Гигой
Киев • УНН
Во Львове началось прощание с народным артистом Украины Степаном Гигой, который умер 12 декабря. Прощание продлится до 23:00 в Гарнизонном храме, а похороны состоятся на следующий день на Лычаковском кладбище.
Во Львове начинается прощание с украинским эстрадным певцом, композитором и народным артистом Украины Степаном Гигой, который умер 12 декабря. Об этом сообщает в своем Телеграм-канале мэр Львова Андрей Садовый, пишет УНН.
Детали
Начало прощания проходит в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла во Львове.
По словам мэра Андрея Садового, прощание началось в 16:00, а в 19:00 в храме состоится чин парастаса, кроме того, в целом прощание продлится до 23:00.
Также, на следующий день, в понедельник, в 14:00 - состоится чин похорон в Гарнизонном храме.
Ориентировочно в 15:00 состоится общегородское прощание на площади Рынок, а похоронят Степана Гигу на 75-м поле Лычаковского кладбища, сообщил Садовый.
Организацией прощания и похорон народного артиста Украины занимается город.
Напомним
Накануне стало известно, что 12 декабря во Львове умер известный певец Степан Гига в возрасте 66 лет. Он умер в реанимации Первого ТМО Львова, однако семья пока не подтвердила информацию.