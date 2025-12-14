Во Львове прощаются с народным артистом Степаном Гигой

$42.270.00
49.520.00
ukenru
Эксклюзив
12:56 • 3124 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
10:14 • 9202 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 31476 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 56138 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 39883 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 39154 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 32034 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 19901 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 18883 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 16542 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
0.8м/с
93%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В пригороде Парижа заработала самая длинная в Европе городская канатная дорога14 декабря, 04:44 • 8768 просмотра
Стармер готовит смену посла в США на фоне обострения отношений с Трампом14 декабря, 05:38 • 8198 просмотра
армия рф потеряла за сутки 710 военнослужащих - Генштаб ВСУ14 декабря, 05:46 • 5188 просмотра
В Баварии задержали пятерых человек за подготовку атаки на рождественскую ярмарку14 декабря, 06:30 • 4344 просмотра
Силы ПВО уничтожили 110 из 138 беспилотников, которыми россияне с вечера атаковали Украину14 декабря, 07:29 • 9764 просмотра
публикации
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 37518 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 43830 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 42644 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 52369 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 76456 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Юлия Свириденко
Андрей Гнатов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Германия
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 20424 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 22623 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 27568 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 62018 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 42445 просмотра
Актуальное
Техника
Ракетная система С-400
Отопление
Социальная сеть
Ракетная система С-300

Во Львове прощаются с народным артистом Степаном Гигой

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Во Львове началось прощание с народным артистом Украины Степаном Гигой, который умер 12 декабря. Прощание продлится до 23:00 в Гарнизонном храме, а похороны состоятся на следующий день на Лычаковском кладбище.

Во Львове прощаются с народным артистом Степаном Гигой
Фото: instagram.com/stepan.giga_official

Во Львове начинается прощание с украинским эстрадным певцом, композитором и народным артистом Украины Степаном Гигой, который умер 12 декабря. Об этом сообщает в своем Телеграм-канале мэр Львова Андрей Садовый, пишет УНН.

Детали

Начало прощания проходит в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла во Львове.

По словам мэра Андрея Садового, прощание началось в 16:00, а в 19:00 в храме состоится чин парастаса, кроме того, в целом прощание продлится до 23:00.

Также, на следующий день, в понедельник, в 14:00 - состоится чин похорон в Гарнизонном храме.

Ориентировочно в 15:00 состоится общегородское прощание на площади Рынок, а похоронят Степана Гигу на 75-м поле Лычаковского кладбища, сообщил Садовый.

Организацией прощания и похорон народного артиста Украины занимается город.

Напомним

Накануне стало известно, что 12 декабря во Львове умер известный певец Степан Гига в возрасте 66 лет. Он умер в реанимации Первого ТМО Львова, однако семья пока не подтвердила информацию.

Алла Киосак

ОбществоКультура
Музыкант
Андрей Садовый
Львов