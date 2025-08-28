У лікарні померла 25-річна жителька Херсона, поранена під час ворожого обстрілу

У Херсоні медики не змогли врятувати життя 25-річної дівчини, яка зазнала тяжких поранень внаслідок обстрілу Дніпровського району близько 11:30. Про трагедію повідомив начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько, пише УНН.

Деталі

За його словами, лікарі боролися за постраждалу до останнього, однак отримані травми виявилися несумісними з життям. Молодій жінці не вдалося вижити.

Медики до останнього боролися за життя постраждалої, але, на жаль, травми виявилися смертельними. Щирі співчуття рідним та близьким загиблої - заявив Шанько.

