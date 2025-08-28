$41.320.08
47.880.39
ukenru
Ексклюзив
11:21 • 14249 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
10:55 • 22495 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн
Ексклюзив
07:27 • 49325 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 79498 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 76993 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 103800 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 76248 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 80104 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 216641 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 91357 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
У лікарні померла 25-річна жителька Херсона, поранена під час ворожого обстрілу

Київ • УНН

 • 282 перегляди

25-річна жителька Херсона померла в лікарні від тяжких поранень, отриманих під час обстрілу Дніпровського району. Медики боролися за її життя, але травми виявилися несумісними з ним.

У лікарні померла 25-річна жителька Херсона, поранена під час ворожого обстрілу

У Херсоні медики не змогли врятувати життя 25-річної дівчини, яка зазнала тяжких поранень внаслідок обстрілу Дніпровського району близько 11:30. Про трагедію повідомив начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько, пише УНН.

Деталі

За його словами, лікарі боролися за постраждалу до останнього, однак отримані травми виявилися несумісними з життям. Молодій жінці не вдалося вижити.

Медичний заклад у Херсоні вночі атакували шість російських дронів28.08.25, 10:10 • 4344 перегляди

Медики до останнього боролися за життя постраждалої, але, на жаль, травми виявилися смертельними. Щирі співчуття рідним та близьким загиблої

- заявив Шанько.

Російські дрони активізувалися на трасі Херсон-Миколаїв, можливі обмеження - ОВА26.08.25, 08:48 • 3370 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніКримінал та НП
Миколаїв
Херсон