У лікарні померла 25-річна жителька Херсона, поранена під час ворожого обстрілу
Київ • УНН
25-річна жителька Херсона померла в лікарні від тяжких поранень, отриманих під час обстрілу Дніпровського району. Медики боролися за її життя, але травми виявилися несумісними з ним.
У Херсоні медики не змогли врятувати життя 25-річної дівчини, яка зазнала тяжких поранень внаслідок обстрілу Дніпровського району близько 11:30. Про трагедію повідомив начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько, пише УНН.
Деталі
За його словами, лікарі боролися за постраждалу до останнього, однак отримані травми виявилися несумісними з життям. Молодій жінці не вдалося вижити.
Медики до останнього боролися за життя постраждалої, але, на жаль, травми виявилися смертельними. Щирі співчуття рідним та близьким загиблої
