Медичний заклад у Херсоні вночі атакували шість російських дронів

У ніч проти 28 серпня російські війська атакували один із медичних закладів у Дніпровському районі Херсона, застосувавши шість дронів-камікадзе. Внаслідок удару пошкоджено будівлю та цивільний транспорт, на щастя, постраждалих немає.

Про це повідомили у Херсонській МВА, пише УНН.

Деталі

Застосували шість безпілотників. Атака розпочалась близько 23.00. Пошкоджено 10 вікон та 3 цивільні автівки. На щастя, люди не травмувались – написали в МВА.

Крім того, уламки пошкодили три припарковані цивільні автомобілі.

Попри значні матеріальні збитки, жертв та постраждалих серед населення немає.

У міській адміністрації наголосили, що атака є черговим прикладом прицільного терору проти мирних громадян та критичної інфраструктури.

Доповнення

Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, минулої доби російські війська посилили терор на Херсонщині, атакувавши десятки населених пунктів безпілотниками та артилерією. Під ударами опинилися житлові квартали, соціальні об’єкти та критична інфраструктура.

Окупанти пошкодили 11 приватних будинків, газорозподільчу станцію, стільникову вежу й кілька автомобілів місцевих мешканців. Найбільше постраждали жителі прифронтових сіл та міста Херсона.

Трагічний підсумок доби: загинули 4 людини, ще 5 отримали поранення.

Нагадаємо

росія здійснила масовану нічну атаку на Україну, застосувавши 598 дронів та 31 ракету, включаючи два "Кинджали". Українська ППО збила 563 безпілотники та 26 ракет, в тому числі один "Кинджал".

У Києві внаслідок масованої атаки зросла кількість постраждалих. Відомо про 48 постраждалих людей, 10 загиблих.