Медичний заклад у Херсоні вночі атакували шість російських дронів

06:36 • 2518 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
04:08 • 13446 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 49549 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 32426 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 56400 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 144995 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 86076 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 53118 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 65973 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 51980 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
Популярнi новини
Німеччина видала ордери на арешт шести українців у справі про атаку на "Північні потоки" 27 серпня, 22:32 • 29935 перегляди
Сі Цзіньпінь провів наймасштабнішу за пів століття "чистку" серед генералів КНР27 серпня, 23:52 • 13019 перегляди
Масована атака рф на Київ: четверо загиблих, десятки поранених, серед них діти, численні пожежі та руйнування28 серпня, 00:34 • 28738 перегляди
Невідомі дрони атакували російські НПЗ: що відомоVideo01:25 • 20954 перегляди
У центрі Києва пошкоджено торговий центр та ЖК "Нова Англія" внаслідок російської атаки: деталі03:16 • 7932 перегляди
Публікації
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 72317 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 73807 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 144990 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 138982 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 139687 перегляди
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 50636 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 84660 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 88523 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 86269 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 119566 перегляди
Медичний заклад у Херсоні вночі атакували шість російських дронів

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Російські війська атакували медичний заклад у Дніпровському районі Херсона шістьма дронами-камікадзе. Пошкоджено будівлю та три цивільні автівки, постраждалих немає.

Медичний заклад у Херсоні вночі атакували шість російських дронів

У ніч проти 28 серпня російські війська атакували один із медичних закладів у Дніпровському районі Херсона, застосувавши шість дронів-камікадзе. Внаслідок удару пошкоджено будівлю та цивільний транспорт, на щастя, постраждалих немає.

Про це повідомили у Херсонській МВА, пише УНН.

Деталі

Застосували шість безпілотників. Атака розпочалась близько 23.00. Пошкоджено 10 вікон та 3 цивільні автівки. На щастя, люди не травмувались

– написали в МВА.

Крім того, уламки пошкодили три припарковані цивільні автомобілі.

Попри значні матеріальні збитки, жертв та постраждалих серед населення немає.

У міській адміністрації наголосили, що атака є черговим прикладом прицільного терору проти мирних громадян та критичної інфраструктури.

Доповнення

Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, минулої доби російські війська посилили терор на Херсонщині, атакувавши десятки населених пунктів безпілотниками та артилерією. Під ударами опинилися житлові квартали, соціальні об’єкти та критична інфраструктура.

Окупанти пошкодили 11 приватних будинків, газорозподільчу станцію, стільникову вежу й кілька автомобілів місцевих мешканців. Найбільше постраждали жителі прифронтових сіл та міста Херсона.

Трагічний підсумок доби: загинули 4 людини, ще 5 отримали поранення.

Нагадаємо

росія здійснила масовану нічну атаку на Україну, застосувавши 598 дронів та 31 ракету, включаючи два "Кинджали". Українська ППО збила 563 безпілотники та 26 ракет, в тому числі один "Кинджал".

У Києві внаслідок масованої атаки зросла кількість постраждалих. Відомо про 48 постраждалих людей, 10 загиблих.

Степан Гафтко

Війна в Україні
Прокудін Олександр Сергійович
Х-47М2 «Кинджал»
Україна
Херсон
Київ