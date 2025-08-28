Медицинское учреждение в Херсоне ночью атаковали шесть российских дронов

В ночь на 28 августа российские войска атаковали одно из медицинских учреждений в Днепровском районе Херсона, применив шесть дронов-камикадзе. В результате удара повреждено здание и гражданский транспорт, к счастью, пострадавших нет. Об этом сообщили в Херсонской ГВА, пишет УНН.

Детали

Применили шесть беспилотников. Атака началась около 23.00. Повреждено 10 окон и 3 гражданских автомобиля. К счастью, люди не травмировались – написали в ГВА.

Кроме того, обломки повредили три припаркованных гражданских автомобиля.

Несмотря на значительный материальный ущерб, жертв и пострадавших среди населения нет.

В городской администрации подчеркнули, что атака является очередным примером прицельного террора против мирных граждан и критической инфраструктуры.

Дополнение

Как сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, за прошедшие сутки российские войска усилили террор на Херсонщине, атаковав десятки населенных пунктов беспилотниками и артиллерией. Под ударами оказались жилые кварталы, социальные объекты и критическая инфраструктура.

Оккупанты повредили 11 частных домов, газораспределительную станцию, сотовую вышку и несколько автомобилей местных жителей. Больше всего пострадали жители прифронтовых сел и города Херсона.

Трагический итог суток: погибли 4 человека, еще 5 получили ранения.

Напомним

Россия совершила массированную ночную атаку на Украину, применив 598 дронов и 31 ракету, включая два "Кинжала". Украинская ПВО сбила 563 беспилотника и 26 ракет, в том числе один "Кинжал".

В Киеве в результате массированной атаки возросло количество пострадавших. Известно о 48 пострадавших людях, 10 погибших.