В больнице умерла 25-летняя жительница Херсона, раненая во время вражеского обстрела
Киев • УНН
25-летняя жительница Херсона умерла в больнице от тяжелых ранений, полученных во время обстрела Днепровского района. Медики боролись за ее жизнь, но травмы оказались несовместимыми с ней.
В Херсоне медики не смогли спасти жизнь 25-летней девушки, которая получила тяжелые ранения в результате обстрела Днепровского района около 11:30. О трагедии сообщил начальник городской военной администрации Ярослав Шанько, пишет УНН.
Детали
По его словам, врачи боролись за пострадавшую до последнего, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Молодой женщине не удалось выжить.
Медицинское учреждение в Херсоне ночью атаковали шесть российских дронов28.08.2025, 10:10 • 4316 просмотров
Медики до последнего боролись за жизнь пострадавшей, но, к сожалению, травмы оказались смертельными. Искренние соболезнования родным и близким погибшей
Российские дроны активизировались на трассе Херсон-Николаев, возможны ограничения - ОВА26.08.2025, 08:48 • 3370 просмотров