В больнице умерла 25-летняя жительница Херсона, раненая во время вражеского обстрела

В Херсоне медики не смогли спасти жизнь 25-летней девушки, которая получила тяжелые ранения в результате обстрела Днепровского района около 11:30. О трагедии сообщил начальник городской военной администрации Ярослав Шанько, пишет УНН.

Детали

По его словам, врачи боролись за пострадавшую до последнего, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Молодой женщине не удалось выжить.

Медики до последнего боролись за жизнь пострадавшей, но, к сожалению, травмы оказались смертельными. Искренние соболезнования родным и близким погибшей - заявил Шанько.

